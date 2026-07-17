Дзвінка Макрона і Мерца не буде: чому влада вирішила не реагувати картковий Майдан

Знов липень і знов влада робить постріл собі вже і так прострелену ногу. Знов картковий Майдан. Проте все ж є різниця. Минулого року був зовнішній тиск. Тоді подзвонив і Макрон, і Мерц. Бо Україна, руйнуючи антикорупційну інфраструктуру, порушували всі взяті на себе зобовʼязання: і по інтеграції в ЄС, і по отриманню грошей, а без західних грошей ми зараз ніяк не можемо. І в результаті картонковий Майдан переміг. А влада сказала, що чує людей. А зараз зовнішнього тиску немає. Про це розповів банкір, блогер Сергій Фурса.

Акція протесту. Фото: із відкритих джерел

Експерт зазначає, Захід, щоб там не розповідали посіпаки Медведчука, Путіна і анонімні телеграм-канали, ніколи не вказував на персоналії. Як і ніколи не міг обирати, з ким мати справу в Україні. Кого обрав народ – той і перемовник. І зараз західні лідери, звісно, здивовані і збентежені, якщо вони ще не втратили здатність дивуватись діям українського президента, звісно, але ніхто не підніме слухавку і не зателефонує президенту України з вимогою "вєрні Федорова на місце".

"От зараз і побачимо, чи працює картонковий Майдан без зовнішнього тиску. І чи чує влада людей. Чи обовʼязкова треба отримати "люлей" німецькою щоб почути власних людей. Поки виглядає, що прислухатися до протесту ніхто не збирається. Тому і місячні канікули. Бо само розсосеться. Без міністра оборони під час війни. Без голови СБУ. І, схоже, без здорового глузду. Так що цей липневий Майдан – це завдання із зірочкою, коли дорослі не допоможуть…", — зазначив Сергій Фурса.

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