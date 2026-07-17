Снова июль и снова власти производят выстрел себе уже и так простреленную ногу. Снова картонный Майдан. Однако все же есть разница. В прошлом году было внешнее давление. Тогда позвонил и Макрон, и Мерц. Потому что Украина, разрушая антикоррупционную инфраструктуру, нарушала все взятые на себя обязательства: и по интеграции в ЕС, и по получению денег, а без западных денег мы сейчас никак не можем. И в результате картонный Майдан победил. А власти сказали, что слышит людей, но сейчас внешнего давления нет. Об этом рассказал банкир, блоггер Сергей Фурса.

Акция протеста. Фото: из открытых источников

Эксперт отмечает, что Запад, чтобы там не рассказывали муртады Медведчука, Путина и анонимные телеграмм-каналы, никогда не указывал на персоналии. Как никогда не мог выбирать, с кем иметь дело в Украине. Кого избрал народ – тот и переговорщик. И сейчас западные лидеры, конечно, удивлены и смущены, если они еще не потеряли способность удивляться действиям украинского президента, конечно, но никто не поднимет трубку и не позвонит по телефону президенту Украины с требованием "верны Федорова на место".

"Вот сейчас и увидим, работает ли картонный Майдан без внешнего давления. И слышит ли власть людей. Обязательно ли нужно получить "люлей" на немецком, чтобы услышать собственных людей. Пока похоже, что прислушиваться к протесту никто не собирается. Потому и месячные каникулы. Потому что рассосется. Без министра обороны во время войны. Без главы СБУ. И, похоже, без здравого смысла. Так что этот июльский Майдан – это задача со звездочкой, когда взрослые не помогут…", – отметил Сергей Фурса.

Читайте на портале "Комментарии" — украинский журналист и публицист Виталий Портников резко отреагировал на заявление бывшего министра обороны Михаила Федорова о кампании дискредитации через анонимные Telegram-каналы. По его мнению, эксминистр слишком поздно осознал масштаб проблемы, которую украинские власти сами помогли сформировать.



