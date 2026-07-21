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«Дурень дурнем»: експерт попередив про страшну загрозу від кадрової інтриги Зеленського

Політолог Віктор Бобиренко вважає, що останні кадрові перестановки у владі не свідчать про зміну державної стратегії, а є ситуативною реакцією на події та політичну кризу

21 липня 2026, 13:05
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Клименко Елена

Останні кадрові перестановки в українській владі та реакція на суспільні протести не свідчать про зміну державної стратегії, а є лише ситуативними кроками. Таку думку висловив політолог Віктор Бобиренко.

«Дурень дурнем»: експерт попередив про страшну загрозу від кадрової інтриги Зеленського

Фото: з відкритих джерел

Коментуючи інформацію про можливі зміни у військовому керівництві та серію зустрічей президента Володимира Зеленського з командувачами ЗСУ, експерт заявив, що влада, на його переконання, реагує на події в оперативному режимі, а не діє за заздалегідь визначеним планом.

"Це оперативне реагування. Тут немає жодної стратегії", – сказав Бобиренко.

Політолог звернув увагу, що кадрові перестановки самі по собі не означають зміну політичного чи військового курсу держави.

"Дурня з дурні. Жодної стратегії нема. Знову ж він говорив про стратегію. А що за стратегія така може бути, коли ви в стратегії міняєте напрямки?" – зазначив він. 

На думку Бобиренка, зміна урядовців або окремих посадовців не є ознакою системних реформ.

"У нас просто міняють місцями. Такий закон сансарі. От усе нас просто міняють місцями", – заявив експерт.

Політолог також висловив припущення, що всі останні політичні рішення мають спільний мотив.

"Мета Зеленського – це збереження і примноження влади. Якщо це прийняти як аксіому, тоді все стає зрозумілим", – сказав Бобиренко.

Водночас він наголосив, що нестабільність усередині влади негативно позначається на державі, особливо в умовах повномасштабної війни.

"Цей тиждень хаосу в воюючій країні коштує нам, мабуть, людських життів", – заявив політолог. 

Окремо Бобиренко застеріг від пошуку швидких рішень шляхом кадрових перестановок, адже, на його думку, без чіткої стратегії вони не здатні усунути причини політичної напруги.

Портал "Коментарі" вже писав, що російські війська завдали нового удару по Запоріжжю, застосувавши керовані авіабомби. Під ворожим вогнем опинилися житлові квартали обласного центру, внаслідок чого загинула одна людина, ще одна дістала поранення.



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