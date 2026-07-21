«Дурень дурнем»: експерт попередив про страшну загрозу від кадрової інтриги Зеленського

Останні кадрові перестановки в українській владі та реакція на суспільні протести не свідчать про зміну державної стратегії, а є лише ситуативними кроками. Таку думку висловив політолог Віктор Бобиренко.

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Коментуючи інформацію про можливі зміни у військовому керівництві та серію зустрічей президента Володимира Зеленського з командувачами ЗСУ, експерт заявив, що влада, на його переконання, реагує на події в оперативному режимі, а не діє за заздалегідь визначеним планом.

"Це оперативне реагування. Тут немає жодної стратегії", – сказав Бобиренко.

Політолог звернув увагу, що кадрові перестановки самі по собі не означають зміну політичного чи військового курсу держави.

"Дурня з дурні. Жодної стратегії нема. Знову ж він говорив про стратегію. А що за стратегія така може бути, коли ви в стратегії міняєте напрямки?" – зазначив він.

На думку Бобиренка, зміна урядовців або окремих посадовців не є ознакою системних реформ.

"У нас просто міняють місцями. Такий закон сансарі. От усе нас просто міняють місцями", – заявив експерт.

Політолог також висловив припущення, що всі останні політичні рішення мають спільний мотив.

"Мета Зеленського – це збереження і примноження влади. Якщо це прийняти як аксіому, тоді все стає зрозумілим", – сказав Бобиренко.

Водночас він наголосив, що нестабільність усередині влади негативно позначається на державі, особливо в умовах повномасштабної війни.

"Цей тиждень хаосу в воюючій країні коштує нам, мабуть, людських життів", – заявив політолог.

Окремо Бобиренко застеріг від пошуку швидких рішень шляхом кадрових перестановок, адже, на його думку, без чіткої стратегії вони не здатні усунути причини політичної напруги.

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