«Дурак из дураков»: эксперт предупредил о страшной угрозе от кадровой интриги Зеленского

Последние кадровые перестановки в украинской власти и реакция на общественные протесты не свидетельствуют об изменении государственной стратегии, а лишь ситуативные шаги. Такое мнение высказал политолог Виктор Бобиренко.

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Комментируя информацию о возможных изменениях в военном руководстве и серии встреч президента Владимира Зеленского с командующими ВСУ, эксперт заявил, что власти, по его убеждению, реагируют на события в оперативном режиме, а не действуют по заранее определенному плану.

"Это оперативное реагирование. Здесь нет никакой стратегии", – сказал Бобиренко.

Политолог обратил внимание на то, что кадровые перестановки сами по себе не означают изменение политического или военного курса государства.

"Дура дураки. Никакой стратегии нет. Опять же он говорил о стратегии. А что за стратегия такая может быть, когда вы в стратегии меняете направления?" – отметил он.

По мнению Бобиренко, смена чиновников или отдельных должностных лиц не является признаком системных реформ.

"У нас просто меняют местами. Таков закон сансари. Вот все нас просто меняют местами", – заявил эксперт.

Политолог также предположил, что все последние политические решения имеют общий мотив.

"Цель Зеленского – это сохранение и приумножение власти. Если это принять как аксиому, тогда все становится понятным", – сказал Бобиренко.

В то же время он подчеркнул, что нестабильность внутри власти негативно отражается на государстве, особенно в условиях полномасштабной войны.

"Эта неделя хаоса в воюющей стране стоит нам, пожалуй, человеческих жизней", – заявил политолог.

Отдельно Бобиренко предостерег от поиска скорых решений путем кадровых перестановок, ведь, по его мнению, без четкой стратегии они не способны устранить причины политического напряжения.

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