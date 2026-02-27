Друг президента чи фігурант справи: чи збирається Міндіч повернутися в Україну

Підсанкційний бізнесмен Тимур Міндіч, якого пов’язують із можливими корупційними схемами в енергетиці, заявив, що теоретично готовий повернутися в Україну. Втім, за його словами, одразу після приїзду його заарештують і призначать заставу, яку він не зможе внести.

Тимур Міндіч. Фото: з відкритих джерел

Фрагменти розмови з підприємцем оприлюднив народний депутат від фракції "Європейська Солідарність" Олексій Гончаренко, який очолює Тимчасову слідчу комісію Верховної Ради щодо можливих порушень законодавства, зокрема в антикорупційних органах.

За словами депутата, Міндіча запросили дати свідчення на засіданні ТСК, і той нібито погодився, але “не зараз”.

У розмові бізнесмен назвав себе другом президента та заявив, що це, мовляв, його “єдиний гріх”. Він підкреслив, що не заперечує проти перевірок і розслідувань, але виступає проти публічних звинувачень до завершення слідства.

“Я б сьогодні приїхав в Україну, отримав підозру і сів у тюрму, якби була чесна застава. Але розумію, що мені визначать таку суму, яку я не зможу зібрати”, — заявив Тимур Міндіч.

Водночас наприкінці 2025 року в інтерв’ю “УП” Тимур Міндіч стверджував, що повертатися не планує, а кримінальні провадження проти себе називав “маніпуляціями”.

Ситуація навколо бізнесмена може стати новим випробуванням для антикорупційної системи та політичного середовища, з огляду на його публічні заяви про близькість до влади.

