logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.1

EUR/UAH

50.87

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Політика України 2026 Друг президента чи фігурант справи: чи збирається Міндіч повернутися в Україну
commentss НОВИНИ Всі новини

Друг президента чи фігурант справи: чи збирається Міндіч повернутися в Україну

Підсанкційний бізнесмен каже, що готовий сісти, але не вірить у “чесну заставу”

27 лютого 2026, 15:17
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Підсанкційний бізнесмен Тимур Міндіч, якого пов’язують із можливими корупційними схемами в енергетиці, заявив, що теоретично готовий повернутися в Україну. Втім, за його словами, одразу після приїзду його заарештують і призначать заставу, яку він не зможе внести.

Друг президента чи фігурант справи: чи збирається Міндіч повернутися в Україну

Тимур Міндіч. Фото: з відкритих джерел

Фрагменти розмови з підприємцем оприлюднив народний депутат від фракції "Європейська Солідарність" Олексій Гончаренко, який очолює Тимчасову слідчу комісію Верховної Ради щодо можливих порушень законодавства, зокрема в антикорупційних органах. 

За словами депутата, Міндіча запросили дати свідчення на засіданні ТСК, і той нібито погодився, але “не зараз”.

У розмові бізнесмен назвав себе другом президента та заявив, що це, мовляв, його “єдиний гріх”. Він підкреслив, що не заперечує проти перевірок і розслідувань, але виступає проти публічних звинувачень до завершення слідства.

“Я б сьогодні приїхав в Україну, отримав підозру і сів у тюрму, якби була чесна застава. Але розумію, що мені визначать таку суму, яку я не зможу зібрати”, — заявив Тимур Міндіч.

Водночас наприкінці 2025 року в інтерв’ю “УП” Тимур Міндіч стверджував, що повертатися не планує, а кримінальні провадження проти себе називав “маніпуляціями”.                                        

Ситуація навколо бізнесмена може стати новим випробуванням для антикорупційної системи та політичного середовища, з огляду на його публічні заяви про близькість до влади.

Читайте також на порталі "Коментарі" — друг Зеленського “посипався”: несподівані подробиці Міндіча про президента.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини