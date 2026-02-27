Друг президента или фигурант дела: собирается ли Миндич вернуться в Украину

Подсанкционный бизнесмен Тимур Миндич, связываемый с возможными коррупционными схемами в энергетике, заявил, что теоретически готов вернуться в Украину. Впрочем, по его словам, сразу по приезде его арестуют и назначат залог, который он не сможет внести.

Тимур Миндич. Фото: из открытых источников

Фрагменты разговора с предпринимателем обнародовал народный депутат от фракции "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко, возглавляющий Временную следственную комиссию Верховной Рады по поводу возможных нарушений законодательства, в частности в антикоррупционных органах.

По словам депутата, Миндича пригласили дать показания на заседании ВСК, и тот якобы согласился, но "не сейчас".

В разговоре бизнесмен назвал себя другом президента и заявил, что это, мол, его "единственный грех". Он подчеркнул, что не возражает против проверок и расследований, но выступает против публичных обвинений до завершения следствия.

"Я бы сегодня приехал в Украину, получил подозрение и сел в тюрьму, будь честный залог. Но понимаю, что мне определят такую сумму, которую я не смогу собрать", — заявил Тимур Миндич.

В то же время в конце 2025 года в интервью УП Тимур Миндич утверждал, что возвращаться не планирует, а уголовные производства против себя называл манипуляциями.

Ситуация вокруг бизнесмена может стать новым испытанием для антикоррупционной системы и политической среды с учетом его публичных заявлений о близости к власти.

