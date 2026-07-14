"Досягнення" Свириденко дорого коштуватимуть країні: у Раді приголомшили заявою

Напередодні можливої відставки прем'єр-міністерки Юлії Свириденко народний депутат Ярослав Железняк підбив підсумки роботи уряду. Попри визнання окремих досягнень Кабінету Міністрів, він заявив, що кількість невирішених проблем значно переважає.

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Серед позитивних результатів депутат назвав відкриття двох переговорних кластерів щодо вступу України до ЄС, розблокування міжнародного фінансування, запуск експорту зброї та перехід Міноборони до закупівлі дронів через відкриті тендери.

Водночас, за словами Железняка, низку важливих кадрових рішень влада ухвалила лише після гучних суспільних скандалів. Йдеться, зокрема, про призначення керівників Державної митної служби та Бюро економічної безпеки, а також оновлення наглядових рад "Енергоатому" та Оператора ГТС.

Найбільшим провалом уряду депутат назвав невиконання реформ. Він стверджує, що станом на червень Україна не виконала або ризикувала не виконати 29 індикаторів програми Ukraine Facility, через що Кабміну довелося домовлятися з Євросоюзом про перенесення строків виконання окремих зобов'язань.

Крім того, Железняк розкритикував співпрацю уряду з парламентом, зміни до державного бюджету без реального підвищення зарплат військовим, продовження державних виплат, які він назвав популістичними, а також домовленості з МВФ, що можуть передбачати підвищення податків.

Серед інших претензій депутат згадав повільне реформування армії, слабкі темпи приватизації, відсутність обіцяного мораторію на перевірки бізнесу та низьку ефективність боротьби з корупцією. Окремо він звернув увагу на ситуацію навколо НАБУ, САП і низку резонансних корупційних скандалів.

На думку Железняка, саме накопичення невиконаних реформ і системних проблем стало головним підсумком роботи уряду Юлії Свириденко."Коментарі" вже писали, що обстановка в Костянтинівці Донецької області залишається критичною. Російським військам вдалося прорватися до міста, зайняти частину його території та закріпитися на окремих позиціях. Про це в інтерв'ю "Українській правді" повідомив командир роти безпілотних систем 23-го штурмового полку 2-го корпусу Національної гвардії "Хартія" Юрій Бутусов.