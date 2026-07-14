"Достижения" Свириденко будут дорого стоить стране: в Раде ошеломили заявлением

В преддверии возможной отставки премьер-министра Юлии Свириденко народный депутат Ярослав Железняк подвел итоги работы правительства. Несмотря на признание отдельных достижений Кабинета Министров, он заявил, что количество нерешенных проблем значительно преобладает.

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Среди положительных результатов депутат назвал открытие двух переговорных кластеров по вступлению Украины в ЕС, разблокированию международного финансирования, запуску экспорта оружия и переходу Минобороны к закупке дронов через открытые тендеры.

В то же время, по словам Железняка, ряд важных кадровых решений власти приняли только после громких общественных скандалов. Речь идет, в частности, о назначении руководителей Государственной таможенной службы и Бюро экономической безопасности, а также обновления наблюдательных советов "Энергоатома" и Оператора ГТС.

Самым большим провалом правительства депутат назвал невыполнение реформ. Он утверждает, что на июнь Украина не выполнила или рисковала не выполнить 29 индикаторов программы Ukraine Facility, из-за чего Кабмину пришлось договариваться с Евросоюзом о переносе сроков выполнения отдельных обязательств.

Кроме того, Железняк подверг критике сотрудничество правительства с парламентом, изменения в государственный бюджет без реального повышения зарплат военным, продолжение государственных выплат, которые он назвал популистическими, а также договоренности с МВФ, которые могут предусматривать повышение налогов.

Среди других претензий депутат упомянул медленное реформирование армии, слабые темпы приватизации, отсутствие обещанного моратория на проверки бизнеса и низкую эффективность борьбы с коррупцией. Отдельно он обратил внимание на ситуацию вокруг НАБУ, САП и целый ряд резонансных коррупционных скандалов.

По мнению Железняка, именно накопление невыполненных реформ и системных проблем стало главным итогом работы правительства Юлии Свириденко. "Комментарии" уже писали , что обстановка в Константиновке Донецкой области остается критической. Российским войскам удалось прорваться в город, занять часть его территории и закрепиться на отдельных позициях. Об этом в интервью "Украинской правде" сообщил командир роты беспилотных систем 23-го штурмового полка 2-го корпуса Национальной гвардии "Хартия" Юрий Бутусов.