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"Достижения" Свириденко будут дорого стоить стране: в Раде ошеломили заявлением

Народный депутат признал отдельные достижения Кабмина, однако заявил о провале реформ, проблемах с западными партнерами, коррупционных скандалах и невыполненных международных обязательствах

14 июля 2026, 15:00
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Клименко Елена

В преддверии возможной отставки премьер-министра Юлии Свириденко народный депутат Ярослав Железняк подвел итоги работы правительства. Несмотря на признание отдельных достижений Кабинета Министров, он заявил, что количество нерешенных проблем значительно преобладает.

"Достижения" Свириденко будут дорого стоить стране: в Раде ошеломили заявлением

Фото: из открытых источников

Среди положительных результатов депутат назвал открытие двух переговорных кластеров по вступлению Украины в ЕС, разблокированию международного финансирования, запуску экспорта оружия и переходу Минобороны к закупке дронов через открытые тендеры.

В то же время, по словам Железняка, ряд важных кадровых решений власти приняли только после громких общественных скандалов. Речь идет, в частности, о назначении руководителей Государственной таможенной службы и Бюро экономической безопасности, а также обновления наблюдательных советов "Энергоатома" и Оператора ГТС.

Самым большим провалом правительства депутат назвал невыполнение реформ. Он утверждает, что на июнь Украина не выполнила или рисковала не выполнить 29 индикаторов программы Ukraine Facility, из-за чего Кабмину пришлось договариваться с Евросоюзом о переносе сроков выполнения отдельных обязательств.

Кроме того, Железняк подверг критике сотрудничество правительства с парламентом, изменения в государственный бюджет без реального повышения зарплат военным, продолжение государственных выплат, которые он назвал популистическими, а также договоренности с МВФ, которые могут предусматривать повышение налогов.

Среди других претензий депутат упомянул медленное реформирование армии, слабые темпы приватизации, отсутствие обещанного моратория на проверки бизнеса и низкую эффективность борьбы с коррупцией. Отдельно он обратил внимание на ситуацию вокруг НАБУ, САП и целый ряд резонансных коррупционных скандалов.

По мнению Железняка, именно накопление невыполненных реформ и системных проблем стало главным итогом работы правительства Юлии Свириденко. "Комментарии" уже писали , что обстановка в Константиновке Донецкой области остается критической. Российским войскам удалось прорваться в город, занять часть его территории и закрепиться на отдельных позициях. Об этом в интервью "Украинской правде" сообщил командир роты беспилотных систем 23-го штурмового полка 2-го корпуса Национальной гвардии "Хартия" Юрий Бутусов.



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