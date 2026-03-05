Хватит "надпотужности" и "незламности": ситуация в Украине значительно ухудшится уже через неделю

Экономическая ситуация в Украине имеет тенденцию к ухудшению – предупреждают в Верховной Раде.

Верховная Рада. Фото из открытых источников

Народный депутат Николай Тищенко отметил, что все видят проседание курса гривны и новые ценники на заправках. По его словам, нынешние цены на горючее скорее спекуляция и реакция трейдеров на ожидания, а не реальный дефицит. Пока, добавил он.

"Но по моим оценкам уже через неделю события на Ближнем Востоке догонят и наш рынок в полном объеме. Курс доллара также растет. Мы должны понимать прямое следствие: это автоматически повлечет за собой вверх цены на весь импорт, в том числе и горючее", — предупредил народный депутат.

По его словам, ситуация на Ближнем Востоке вряд ли разрешится через неделю или месяц.

"Мы должны быть реалистами и готовиться к длительной турбулентности на энергетических рынках", — убежден политик.

Народный депутат подчеркнул, что отдельная боль – это весенняя посевная. Он подчеркнул, что важно обеспечить аграриев горючим и ресурсами. Если посевная не будет проведена вовремя, проблема, по его словам, будет не только с курсом.

"Я очень надеюсь, что Правительство уже разрабатывает "аварийный план" для украинской экономики и скоро презентует его нам в парламенте. Не надо громких названий о "надпотужности" или "незламности". Просто скажите по шагам, как мы будем реагировать на эти вызовы. Люди должны видеть конкретные действия, а не хорошие презентации", — под предлогом.

