Хватит "надпотужности" и "незламности": ситуация в Украине значительно ухудшится уже через неделю

Кречмаровская Наталия
Экономическая ситуация в Украине имеет тенденцию к ухудшению – предупреждают в Верховной Раде.
Верховная Рада. Фото из открытых источников
Народный депутат Николай Тищенко отметил, что все видят проседание курса гривны и новые ценники на заправках. По его словам, нынешние цены на горючее скорее спекуляция и реакция трейдеров на ожидания, а не реальный дефицит. Пока, добавил он.
По его словам, ситуация на Ближнем Востоке вряд ли разрешится через неделю или месяц.
Народный депутат подчеркнул, что отдельная боль – это весенняя посевная. Он подчеркнул, что важно обеспечить аграриев горючим и ресурсами. Если посевная не будет проведена вовремя, проблема, по его словам, будет не только с курсом.
