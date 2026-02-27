logo

Для решения всех вопросов: Зеленский озвучил неожиданное предложение второму Путину
commentss НОВОСТИ Все новости

Для решения всех вопросов: Зеленский озвучил неожиданное предложение второму Путину

Во время разговора Зеленский предложил Фицо приехать в Киев, чтобы напрямую обсудить повестку дня между странами.

27 февраля 2026, 14:30
Автор:
avatar

Клименко Елена

Президент Украины Владимир Зеленский сейчас разговаривает с премьер-министром Словакии Роберт Фицо. В ходе этой беседы Зеленский пригласил словацкого лидера в Киев для личного обсуждения всех важных вопросов, касающихся двусторонних отношений, сообщили в Офисе президента Украины.

Для решения всех вопросов: Зеленский озвучил неожиданное предложение второму Путину

Фото: из открытых источников

По данным ОП, разговор продолжается в пятницу, 27 февраля, и проходит в контексте напряженной региональной политической ситуации. Она совпадает с действиями венгерского премьера Виктора Орбана, который ранее провел телефонную беседу со словацким коллегой и объявил о создании совместной следственной комиссии для проверки состояния нефтепровода "Дружба". Этот трубопровод является ключевым элементом энергетической инфраструктуры региона и имеет стратегическое значение для поставки нефти.

По информации издания Politico от 27 февраля, Орбан может выдвинуть дополнительное условие для разблокирования кредита Украине в объеме 90 млрд. евро, кроме вопроса функционирования "Дружбы". Накануне венгерский премьер в письме президенту Антониу Кошта, главе Европейского совета, намекнул, что может ослабить блокаду кредита в зависимости от политической позиции Киева.

Ранее, 26 февраля, Орбан направил открытое письмо Зеленскому, в котором обвинил его в действиях, якобы противоречащих национальным интересам Венгрии. Эти заявления демонстрируют, что отношения Украины и Венгрии остаются сложными, а вопросы финансовой поддержки и стабильности энергетических потоков в Центральной Европе тесно связаны с политическими переговорами.

Портал "Комментарии" уже писал , что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что видит практическую возможность создать условия для завершения войны и достижения справедливого мира уже до ноября 2026 года. Об этом он сказал в интервью Sky News, отметив важность ближайших месяцев для дальнейшего развития событий.



