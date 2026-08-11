Діставайте старі котли: нардеп закликав українців запасатися дровами на зиму

Українцям варто заздалегідь подбати про резервні джерела опалення та зробити запас дров на випадок перебоїв під час наступного опалювального сезону. Про це заявив народний депутат від "Батьківщини" Олексій Кучеренко.

Олексій Кучеренко. Фото з відкритих джерел

В ефірі телеканалу "Новини.LIVE" Олексій Кучеренко наголосив, що альтернативне опалення може стати важливим резервом у критичних ситуаціях. Йдеться насамперед про приватні будинки та населені пункти, де є можливість використовувати твердопаливні котли.

"Я вам чесно скажу, в мене є резервний старий котел на дровах і я його тримаю, певний запас дров у мене є", — розповів Кучеренко.

За його словами, українцям, які планують зимувати не в Києві, а в інших населених пунктах, варто розглянути можливість підготувати альтернативну систему обігріву. Особливо це актуально для приватного сектору, де встановлення або збереження резервного котла може дозволити підтримувати тепло у разі проблем з основною системою. Кучеренко зазначив, що серед його колег також є люди, які мають резервне опалення на дровах і готові використовувати його взимку.

"Дровами, особливо якщо люди розглядають альтернативу там, де зимувати, а це ж не обов'язково Київ, це можуть бути якісь населені пункти навколо", — додав Кучеренко.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що український військовий Максим Жорін пояснив, чому заяви про "найважчу зиму в історії" можуть більше нагадувати нагнітання паніки, ніж реальної допомоги.

Також "Коментарі" писали, що народний депутат Олексій Кучеренко розповів про ситуацію з укриттями в Києві.