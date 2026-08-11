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Доставайте старые котлы: нардеп призвал украинцев запасаться дровами на зиму

Нардеп Алексей Кучеренко призвал произвести запас дров и подготовить резервные котлы

11 августа 2026, 10:45
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Slava Kot

Украинцам следует заранее позаботиться о резервных источниках отопления и сделать запас дров на случай перебоев во время следующего отопительного сезона. Об этом заявил народный депутат от "Батькивщины" Алексей Кучеренко.

Доставайте старые котлы: нардеп призвал украинцев запасаться дровами на зиму

Алексей Кучеренко. Фото из открытых источников

В эфире телеканала "Новини.LIVE" Алексей Кучеренко отметил, что альтернативное отопление может стать важным резервом в критических ситуациях. Речь идет прежде всего о частных домах и населенных пунктах, где есть возможность использовать твердотопливные котлы.

"Я вам честно скажу, у меня есть резервный старый котел на дровах и я его держу, определенный запас дров у меня есть", – рассказал Кучеренко.

По его словам, украинцам, которые планируют зимовать не в Киеве, а в других населённых пунктах, следует рассмотреть возможность подготовить альтернативную систему обогрева. Особенно это актуально для частного сектора, где установка или хранение резервного котла может позволить поддерживать тепло при проблемах с основной системой. Кучеренко отметил, что среди его коллег также есть люди, которые имеют резервное отопление на дровах и готовы использовать его зимой.

"Дровями, особенно если люди рассматривают альтернативу там, где зимовать, а ведь это не обязательно Киев, это могут быть какие-то населенные пункты вокруг", — добавил Кучеренко.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинский военный Максим Жорин объяснил, почему заявления о "самой тяжелой зиме в истории" могут больше напоминать нагнетание паники, чем реальной помощи.

Также "Комментарии" писали, что народный депутат Алексей Кучеренко рассказал о ситуации с укрытиями в Киеве.



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Источник: https://t.me/novynylive/208751
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