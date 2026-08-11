Доставайте старые котлы: нардеп призвал украинцев запасаться дровами на зиму

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Slava Kot
Украинцам следует заранее позаботиться о резервных источниках отопления и сделать запас дров на случай перебоев во время следующего отопительного сезона. Об этом заявил народный депутат от "Батькивщины" Алексей Кучеренко.
Алексей Кучеренко. Фото из открытых источников
В эфире телеканала "Новини.LIVE" Алексей Кучеренко отметил, что альтернативное отопление может стать важным резервом в критических ситуациях. Речь идет прежде всего о частных домах и населенных пунктах, где есть возможность использовать твердотопливные котлы.
По его словам, украинцам, которые планируют зимовать не в Киеве, а в других населённых пунктах, следует рассмотреть возможность подготовить альтернативную систему обогрева. Особенно это актуально для частного сектора, где установка или хранение резервного котла может позволить поддерживать тепло при проблемах с основной системой. Кучеренко отметил, что среди его коллег также есть люди, которые имеют резервное отопление на дровах и готовы использовать его зимой.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинский военный Максим Жорин объяснил, почему заявления о "самой тяжелой зиме в истории" могут больше напоминать нагнетание паники, чем реальной помощи.
Также "Комментарии" писали, что народный депутат Алексей Кучеренко рассказал о ситуации с укрытиями в Киеве.