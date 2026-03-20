Дії ТЦК шокують навіть нардепів: до чого насправді приведе Україну “бусифікація”

Кількість скандалів з працівниками ТЦК не зменшується, попри заяви нового міністра Міноборони Михайла Федорова розв’язати проблему. При цьому силова мобілізація, як зазначають в Раді, має конкретні загрозливі наслідки і для суспільства, і для країни.

Народний депутат Георгій Мазурашу розповів про те, як “бусифікатори” працюють проти України і українців, в деталях. Політик розповів, що особисто знав чоловіка, який працював на будівництві. “Бусифікації” боявся, казав, мовляв, якщо зловлять, то все одно зброю в руки не візьме, воювати не буде, але мусив “перебіжками” добиратися на роботу, щоби заробляти на життя, розповів нардеп.

Чоловіка, за словами політика, таки зловили, “для кількості” загнали в армію. Далі — навчальний центр, а коли доставили в зону бойових дій, — прильот і — “овоч”. Ногу зберегли, але…, зазначив народний депутат. Два роки на колясці, за словами політика, недавно піднявся на милиці, працездатним стати шансів реальних немає, інвалідність І групи.

Народний депутат розповів, що держава виплатила одноразову допомогу, тепер, разом з доглядом, виплачує близько 31 тис. в місяць.

“До “бусифікації” він приносив користь Справі оборони роботою на економіку. Навіть донатив трохи. Тепер — непрацездатний на забезпеченні держави. Замість нього і таких будуть завозити пакистанців, індусів і кого ще там планують… Ось на які результати працюють “бусифікатори” та бенефіціари цього шкідництва…”, — підсумував Мазурашу.

