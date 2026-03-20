Действия ТЦК шокируют даже нардепов: к чему на самом деле приведет Украину "бусификация"

Количество скандалов с работниками ТЦК не уменьшается, несмотря на заявления нового министра Минобороны Михаила Федорова решить проблему. При этом силовая мобилизация, как отмечают в Раде, имеет конкретные угрожающие последствия как для общества, так и для страны.

Народный депутат Георгий Мазурашу рассказал о том, как "бусификаторы" работают против Украины и украинцев, в деталях. Политик рассказал, что лично знал мужчину, работавшего на строительстве. "Бусификации" боялся, говорил, мол, если поймают, то все равно оружие в руки не возьмет, воевать не будет, но вынужден был "перебежками" добираться на работу, чтобы зарабатывать на жизнь, рассказал нардеп.

Мужчину, по словам политика, поймали, “для количества” загнали в армию. Далее – учебный центр, а когда доставили в зону боевых действий, – прилет и – “овощ”. Ногу сохранили, но… отметил народный депутат. Два года на коляске, по словам политика, недавно поднялся на костыли, трудоспособным стать шансов реальных нет, инвалидность и группы.

Народный депутат рассказал, что государство выплатило единовременную помощь, теперь вместе с уходом выплачивает около 31 тыс. в месяц.

"К "бусификации" он приносил пользу Делу обороны работой на экономику. Даже немного донатил. Теперь – нетрудоспособный на обеспечении государства. Вместо него и таких будут завозить пакистанцев, индусов и кого там планируют… Вот на какие результаты работают “бусификаторы” и бенефициары этого вредительства…”, — подытожил Мазурашу.

Напомним: портал "Комментарии" писал, как избежать наказания за неполученную в "Укрпочте" повестку ТЦК.



