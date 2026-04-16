Депутати у законі про військовий збір просунули правку: тепер їм не треба звітувати за витрати

Верховна Рада ухвалила закон про продовження військового збору, однак документ містить неочікувану правку, яка стосується народних депутатів. Йдеться про норму, що звільняє їх від обов’язку звітувати за використання бюджетних компенсацій.

Депутат Верховної Ради. Фото з відкритих джерел

Закон №4835-IX передбачає продовження сплати військового збору у розмірі 5% ще на три роки після завершення воєнного стану. Кошти спрямовуватимуться до спеціального фонду держбюджету і використовуватимуться виключно для потреб Збройних сил України. Ця частина документа отримала підтримку як важливий інструмент фінансування оборони.

Однак, як пише "Судово-юридична газета", під час розгляду законопроєкту у парламентському комітеті до нього додали зміни, які не стосуються податкової політики. Зокрема, було внесено правку до закону про статус народного депутата.

Згідно з новою редакцією, депутати самостійно визначають, як використовувати кошти, виділені на компенсацію витрат, зокрема на проїзд, оренду житла чи інші службові потреби. При цьому вони більше не зобов’язані звітувати про ці витрати та не несуть юридичної відповідальності за їх використання.

"З точки зору законодавчої техніки, включення норм, що регулюють статус народних депутатів, до закону про внесення змін до Податкового кодексу України є прикладом поєднання у межах одного нормативного акта положень, які не мають прямого предметного зв’язку", — пише "Судово-юридична газета".

