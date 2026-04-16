logo

BTC/USD

74634

ETH/USD

2340.3

USD/UAH

43.64

EUR/UAH

51.42

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Депутаты в законе о военном сборе продвинули правку: теперь им не нужно отчитываться за расходы
НОВОСТИ

Депутаты в законе о военном сборе продвинули правку: теперь им не нужно отчитываться за расходы

В новом законе о военном сборе появилась норма, позволяющая депутатам не отчитываться за бюджетные компенсации.

16 апреля 2026, 14:45
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Верховная Рада приняла закон о продлении военного сбора, однако документ содержит неожиданную правку, касающуюся народных депутатов. Речь идет о норме, которая освобождает их от обязанности отчитываться за использование бюджетных компенсаций.

Депутат Верховной Рады Фото из открытых источников

Закон №4835-IX предусматривает продление уплаты военного сбора в размере 5% еще на три года после завершения военного положения. Средства будут направляться в специальный фонд госбюджета и будут использоваться исключительно для нужд Вооруженных сил Украины. Эта часть документа получила поддержку как важнейший инструмент финансирования обороны.

Однако, как пишет "Судебно-юридическая газета", при рассмотрении законопроекта в парламентском комитете к нему добавили изменения, не относящиеся к налоговой политике. В частности, была внесена поправка в закон о статусе народного депутата.

Согласно новой редакции депутаты самостоятельно определяют, как использовать средства, выделенные на компенсацию расходов, в частности на проезд, аренду жилья или другие служебные нужды. При этом они больше не обязаны отчитываться об этих расходах и не несут юридической ответственности за их использование.

"С точки зрения законодательной техники, включение норм, регулирующих статус народных депутатов, в закон о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины является примером сочетания в рамках одного нормативного акта положений, не имеющих прямой предметной связи", — пишет "Судебно-юридическая газета".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что депутаты массово обновили роскошные машины.

Также "Комментарии" писали, что в Раде шокированы: суды начали наказывать депутатов.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://sud.ua/uk/news/publication/358622-zakon-o-voennom-sbore-osvobodil-deputatov-ot-otchetnosti-za-ispolzovanie-kompensatsiy-iz-byudzheta
Теги:

Новости

Все новости