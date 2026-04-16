Депутаты в законе о военном сборе продвинули правку: теперь им не нужно отчитываться за расходы

Верховная Рада приняла закон о продлении военного сбора, однако документ содержит неожиданную правку, касающуюся народных депутатов. Речь идет о норме, которая освобождает их от обязанности отчитываться за использование бюджетных компенсаций.

Закон №4835-IX предусматривает продление уплаты военного сбора в размере 5% еще на три года после завершения военного положения. Средства будут направляться в специальный фонд госбюджета и будут использоваться исключительно для нужд Вооруженных сил Украины. Эта часть документа получила поддержку как важнейший инструмент финансирования обороны.

Однако, как пишет "Судебно-юридическая газета", при рассмотрении законопроекта в парламентском комитете к нему добавили изменения, не относящиеся к налоговой политике. В частности, была внесена поправка в закон о статусе народного депутата.

Согласно новой редакции депутаты самостоятельно определяют, как использовать средства, выделенные на компенсацию расходов, в частности на проезд, аренду жилья или другие служебные нужды. При этом они больше не обязаны отчитываться об этих расходах и не несут юридической ответственности за их использование.

"С точки зрения законодательной техники, включение норм, регулирующих статус народных депутатов, в закон о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины является примером сочетания в рамках одного нормативного акта положений, не имеющих прямой предметной связи", — пишет "Судебно-юридическая газета".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что депутаты массово обновили роскошные машины.

Также "Комментарии" писали, что в Раде шокированы: суды начали наказывать депутатов.