Головна Новини Політика України 2026 Депутати розділилися щодо долі Умєрова: чи втрутиться Зеленський
Депутати розділилися щодо долі Умєрова: чи втрутиться Зеленський

Народні депутати висловили різні позиції щодо можливого звільнення Рустема Умєрова після скандалу з “плівками”

1 травня 2026, 23:49
Ткачова Марія

В Україні триває дискусія щодо доцільності звільнення секретаря РНБО Рустема Умєрова на тлі скандалу з оприлюдненими записами розмов, які, за твердженнями журналістів і депутатів, пов’язані з Тимуром Міндічем.

Депутати про звільнення Умєрова

Як повідомляє Радіо Свобода, у програмі "Свобода Live" народні депутати висловили різні думки щодо подальшого перебування Умєрова на посаді.

Представник фракції "Слуга народу" Федір Веніславський вважає, що його звільнення могло б бути доцільним політичним рішенням. Водночас він припустив, що ситуація може бути пов’язана зі спробами усунути Умєрова від переговорного процесу, де він має важливі міжнародні контакти.

Нардеп від фракції "Голос" Ярослав Железняк заявив, що рішення про звільнення мало бути ухвалене ще раніше — після перших публікацій про так звані “плівки Міндіча”.

У свою чергу, пресслужба Умєрова наголосила, що автентичність оприлюднених записів має бути перевірена правоохоронними органами.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що командувач Національної гвардії України Олександр Півненко заявив, що близько 70% особового складу надходить до підрозділів через мобілізацію, тоді як ще 20–30% — через рекрутинг.
За його словами, мобілізація є ключовим інструментом для поповнення війська, і без неї неможливо забезпечити стабільність фронту чи досягти перемоги. Півненко наголосив, що напади на працівників територіальних центрів комплектування є неприпустимими, адже військові діють виключно в межах правового поля, а оцінку таким інцидентам мають давати правоохоронні органи.



Джерело: https://t.me/svoboda_radio/45268
