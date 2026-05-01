Депутати розділилися щодо долі Умєрова: чи втрутиться Зеленський

В Україні триває дискусія щодо доцільності звільнення секретаря РНБО Рустема Умєрова на тлі скандалу з оприлюдненими записами розмов, які, за твердженнями журналістів і депутатів, пов’язані з Тимуром Міндічем.

Депутати про звільнення Умєрова

Як повідомляє Радіо Свобода, у програмі "Свобода Live" народні депутати висловили різні думки щодо подальшого перебування Умєрова на посаді.

Представник фракції "Слуга народу" Федір Веніславський вважає, що його звільнення могло б бути доцільним політичним рішенням. Водночас він припустив, що ситуація може бути пов’язана зі спробами усунути Умєрова від переговорного процесу, де він має важливі міжнародні контакти.

Нардеп від фракції "Голос" Ярослав Железняк заявив, що рішення про звільнення мало бути ухвалене ще раніше — після перших публікацій про так звані “плівки Міндіча”.

У свою чергу, пресслужба Умєрова наголосила, що автентичність оприлюднених записів має бути перевірена правоохоронними органами.

