Депутаты разделились по поводу судьбы Умерова: вмешается ли Зеленский

Ткачова Марія
В Украине идет дискуссия о целесообразности увольнения секретаря СНБО Рустема Умерова на фоне скандала с обнародованными записями разговоров, которые, по утверждениям журналистов и депутатов, связаны с Тимуром Миндичем.
Депутаты об уходе Умерова
Как сообщает Радио Свобода, в программе "Свобода Live" народные депутаты высказали разные мнения относительно дальнейшего пребывания Умерова в должности.
Представитель фракции "Слуга народа" Федор Вениславский считает, что его увольнение могло быть целесообразным политическим решением. В то же время, он предположил, что ситуация может быть связана с попытками отстранить Умерова от переговорного процесса, где он имеет важные международные контакты.
Нардеп от фракции "Голос" Ярослав Железняк заявил, что решение об увольнении должно было быть принято еще раньше — после первых публикаций о так называемых "пленках Миндича".
В свою очередь, прессслужба Умерова подчеркнула, что подлинность обнародованных записей должна быть проверена правоохранительными органами.