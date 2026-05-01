Главная Новости Политика Украины 2026 Депутаты разделились по поводу судьбы Умерова: вмешается ли Зеленский
Депутаты разделились по поводу судьбы Умерова: вмешается ли Зеленский

Народные депутаты высказали разные позиции относительно возможного увольнения Рустема Умерова после скандала с "пленками"

1 мая 2026, 23:49
Ткачова Марія

В Украине идет дискуссия о целесообразности увольнения секретаря СНБО Рустема Умерова на фоне скандала с обнародованными записями разговоров, которые, по утверждениям журналистов и депутатов, связаны с Тимуром Миндичем.

Депутаты об уходе Умерова

Как сообщает Радио Свобода, в программе "Свобода Live" народные депутаты высказали разные мнения относительно дальнейшего пребывания Умерова в должности.

Представитель фракции "Слуга народа" Федор Вениславский считает, что его увольнение могло быть целесообразным политическим решением. В то же время, он предположил, что ситуация может быть связана с попытками отстранить Умерова от переговорного процесса, где он имеет важные международные контакты.

Нардеп от фракции "Голос" Ярослав Железняк заявил, что решение об увольнении должно было быть принято еще раньше — после первых публикаций о так называемых "пленках Миндича".

В свою очередь, прессслужба Умерова подчеркнула, что подлинность обнародованных записей должна быть проверена правоохранительными органами.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что командующий Национальной гвардией Украины Александр Пивненко заявил, что около 70% личного состава поступает в подразделения через мобилизацию, тогда как еще 20–30% — через рекрутинг.
По его словам, мобилизация является ключевым инструментом для пополнения войска, и без нее невозможно обеспечить стабильность фронта или добиться победы. Пивненко подчеркнул, что нападения на работников территориальных центров комплектования недопустимы, ведь военные действуют исключительно в рамках правового поля, а оценку таким инцидентам должны давать правоохранительные органы.



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/svoboda_radio/45268
