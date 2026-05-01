Депутаты разделились по поводу судьбы Умерова: вмешается ли Зеленский

В Украине идет дискуссия о целесообразности увольнения секретаря СНБО Рустема Умерова на фоне скандала с обнародованными записями разговоров, которые, по утверждениям журналистов и депутатов, связаны с Тимуром Миндичем.

Депутаты об уходе Умерова

Как сообщает Радио Свобода, в программе "Свобода Live" народные депутаты высказали разные мнения относительно дальнейшего пребывания Умерова в должности.

Представитель фракции "Слуга народа" Федор Вениславский считает, что его увольнение могло быть целесообразным политическим решением. В то же время, он предположил, что ситуация может быть связана с попытками отстранить Умерова от переговорного процесса, где он имеет важные международные контакты.

Нардеп от фракции "Голос" Ярослав Железняк заявил, что решение об увольнении должно было быть принято еще раньше — после первых публикаций о так называемых "пленках Миндича".

В свою очередь, прессслужба Умерова подчеркнула, что подлинность обнародованных записей должна быть проверена правоохранительными органами.

