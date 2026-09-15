Де прорахувався Зеленський: чому призначення Кравченка генпрокурором виявилося фатальним

Мрія про "Майдан без політиків" нікуди не зникла. Бажання повірити, що можна швидко побудувати щось прекрасне, що можна знайти нових, молодих і нікому не відомих людей, просто заплющити очі й повірити їм, зрештою перемогло. Генеральний прокурор Кравченко – один із прямих результатів цієї перемоги. Це результат відсутності відповідальності за кадрову політику. Президент, який його запропонував, і значна частина депутатів, які за нього голосували, фактично не знали, кого вони призначають. Про це розповів нардеп Микола Княжицький.

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

Політик наголосив, не було політичної біографії, за якою суспільство могло б оцінити цю людину. Не було історії публічної відповідальності. Не було можливості зрозуміти, які в неї переконання, чого вона прагне, за що готова боротися і перед ким готова відповідати. Була молода людина без особливої публічної історії, яка свого часу вела процес проти Януковича, але сам по собі цей факт ще не створює ані державного діяча, ані політика, ані керівника одного з найважливіших правоохоронних органів країни.

Нардеп зауважив, і сьогодні поведінка генерального прокурора Кравченка демонструє, наскільки небезпечно призначати людей на найвищі державні посади без досвіду публічної відповідальності. Коли проти тебе відкривають кримінальну справу, потрібно боротися. Виходити до суспільства. Доводити свою правоту. Захищати свою репутацію.

"Особливо, якщо ти сам очолював систему, яка відкриває кримінальні провадження проти інших людей. А, коли ти змінюєш номери телефонів, зникаєш, переховуєшся і суспільство не розуміє, де ти перебуваєш і що відбувається, — це свідчить передусім про незрілість і неготовність до відповідальності, яку передбачала твоя посада. І тут виникає значно важливіше запитання: як цього могли не бачити президент і депутати, які за нього голосували?", – зазначив нардеп.

За його словами, відповідь на це питання проста: тому що вони не відчували відповідальності за власне рішення. Їм здавалося, що будь-яка дія може не мати наслідків. Можна не купувати достатньо зброї напередодні повномасштабного вторгнення і нібито не буде наслідків. Можна не прислухатися належним чином до попереджень західних розвідок про неминучість російського нападу – і нібито не буде наслідків. Можна призначати людей на найвідповідальніші посади лише тому, що вони здаються новими, молодими або зручними, не питаючи себе, ким вони стануть у момент справжньої кризи, — і теж нібито не буде наслідків, але наслідки є завжди.

"Наслідок безвідповідальності суспільства – це влада, яка перестає боятися відповідальності", – зазначив нардеп.

Також видання "Коментарі" повідомляло – як Кравченко гучно грюкнув дверима Офісу Генпрокурора перед своїм звільненням: що буде далі.



