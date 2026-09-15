Где просчитался Зеленский: почему назначение Кравченко генпрокурором оказалось роковым

Мечта о "Майдане без политиков" никуда не исчезла. Желание поверить, что можно быстро построить что-то прекрасное, что найти новых, молодых и никому не известных людей, просто закрыть глаза и поверить им, в конце концов победило. Генеральный прокурор Кравченко – один из прямых результатов этой победы. Это результат отсутствия ответственности за кадровую политику. Предложивший его президент и значительная часть голосовавших за него депутатов фактически не знали, кого они назначают. Об этом рассказал нардеп Николай Княжицкий.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

Политик подчеркнул, что не было политической биографии, по которой общество могло бы оценить этого человека. Не было истории публичной ответственности. Не было возможности понять, какие у нее убеждения, к чему она стремится, за что готова бороться и перед кем готова отвечать. Был молодой человек без особой публичной истории, в свое время ведущий процесс против Януковича, но сам по себе этот факт еще не создает ни государственного деятеля, ни политика, ни руководителя одного из важнейших правоохранительных органов страны.

Нардеп отметил, что сегодня поведение генерального прокурора Кравченко демонстрирует, насколько опасно назначать людей на самые высокие государственные должности без опыта публичной ответственности. Когда против тебя возбуждают уголовное дело, нужно бороться. Выходить к обществу. Доказывать свою правоту. Защищать свою репутацию.

"Особенно, если ты сам возглавлял систему, открывающую уголовные производства против других людей. А когда ты меняешь номера телефонов, исчезаешь, скрываешься и общество не понимает, где ты находишься и что происходит, это свидетельствует прежде всего о незрелости и неготовности к ответственности, которую предусматривала твоя должность. И здесь возникает более важный вопрос: как этого могли не видеть президент и депутаты, которые за него голосовали?", – отметил нардеп.

По его словам, ответ на этот вопрос прост: потому что они не чувствовали ответственности за собственное решение. Им казалось, что любое действие может не иметь последствий. Можно не покупать достаточное количество оружия накануне полномасштабного вторжения и якобы не будет последствий. Можно не прислушиваться должным образом к предупреждениям западных разведок о неизбежности российского нападения – и вроде бы не будет последствий. Можно назначать людей на самые ответственные должности только потому, что они кажутся новыми, молодыми или удобными, не спрашивая себя, кем они станут в момент настоящего кризиса, – и тоже вроде бы не будет последствий, но последствия всегда есть.

"Последствие безответственности общества — это власть, которая перестает бояться ответственности", — отметил нардеп.

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