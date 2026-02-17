В Верховной Раде постоянно критикуют силовую мобилизацию, в которую нередко превращаются мероприятия по оповещению. В Раде называют бусификацию средством массового уничтожения Украины и украинского народа.

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Алексей Гончаренко прокомментировал стычку работника ТЦК с футболистом.

"Сегодня произошло вот это. Футболист "Колоса" Даниил Колесник ударил ТЦКашника, который пытался мобилизовать мужчину, у которого трое детей", — отметил нардеп и добавил, что сам против насилия.

Однако, по его словам, люди имеют право на справедливость, законность и самозащиту.

"Когда по улицам ездят бусики с мужчинами в масках — ответ будет таков. Другого просто ответа не может быть. В этом всем виноват Зеленский. Он создал, поддерживает и продолжает крышевать эту систему", — отметил нардеп.

Политик объяснил, что нужны следующие решения:

1. ТЦК – расформировано.

2. Вместо ТЦК – рекрутинговые центры.

3. ЧЕТКИЕ СРОКИ СЛУЖБЫ.

4. Военная форма – только для военных. Все кто занимаются рекрутингом – другая форма.

"Эту х**ню надо заканчивать. СРОЧНО!", — подытожил политик.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Раде нарастает недовольство решениями власти. Не забывают народные депутаты и о коррупционном скандале в энергетической сфере.

Народная депутат София Федина отметила, что у "Зеленского и Ко что-то очень начало подгорать от того, что отметила необходимость восстановления субъектности парламента, и призвала граждан Украины требовать от своих депутатов делать то, что НУЖНО для ГОСУДАРСТВА, а не для зеленого кодла.



