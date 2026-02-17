Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
В Верховной Раде постоянно критикуют силовую мобилизацию, в которую нередко превращаются мероприятия по оповещению. В Раде называют бусификацию средством массового уничтожения Украины и украинского народа.
Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"
Народный депутат Алексей Гончаренко прокомментировал стычку работника ТЦК с футболистом.
Однако, по его словам, люди имеют право на справедливость, законность и самозащиту.
Политик объяснил, что нужны следующие решения:
1. ТЦК – расформировано.
2. Вместо ТЦК – рекрутинговые центры.
3. ЧЕТКИЕ СРОКИ СЛУЖБЫ.
4. Военная форма – только для военных. Все кто занимаются рекрутингом – другая форма.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Раде нарастает недовольство решениями власти. Не забывают народные депутаты и о коррупционном скандале в энергетической сфере.
Народная депутат София Федина отметила, что у "Зеленского и Ко что-то очень начало подгорать от того, что отметила необходимость восстановления субъектности парламента, и призвала граждан Украины требовать от своих депутатов делать то, что НУЖНО для ГОСУДАРСТВА, а не для зеленого кодла.