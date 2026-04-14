Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 15 апреля, посетил Германию и во время совместной пресс-конференции с канцлером Фридрихом Мерцем рассказал о возможности возвращения украинских мужчин мобилизационного возраста в Украину.
Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"
Народный депутат Алексей Гончаренко в видео на своем Youtube-канале коротко напомнил заявления лидеров.
Мерц отметил, что Германия готова помогать Украине возвращать ее граждан и ограничивать въезд в Германию мужчин призывного возраста.
Зеленский заметил, что Вооруженные силы Украины хотят, чтобы ребята призывного возраста, которые в Германии, в Европе, вместо этого были в Украине. ВСУ, по его словам, нужны ротации.
По словам политика, ВСУ хотят мира, чтобы они сами могли спокойно уехать в Германию, чтобы были сроки службы, достойное денежное довольствие. Однако в этих вопросах, по словам нардепа, Зеленский не торопится исполнять желания. А, значит, каких-то ребят искать в Германии, он типа хочет, удивился политик. По его словам, это полностью утопическая идея.
При этом он отметил, что пока Зеленский делает такие заявления, в Украине продолжается ужас. Политик напомнил, что показывало ужасное состояние помещения ТЦК в Прилуках Черниговской области и как должностных лиц разных уровней пытались оправдать ситуацию и опровергнуть информацию.
