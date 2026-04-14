"Цинизм просто зашкаливает": в Раде разгромили "безумные" заявления Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 15 апреля, посетил Германию и во время совместной пресс-конференции с канцлером Фридрихом Мерцем рассказал о возможности возвращения украинских мужчин мобилизационного возраста в Украину.

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Алексей Гончаренко в видео на своем Youtube-канале коротко напомнил заявления лидеров.

Мерц отметил, что Германия готова помогать Украине возвращать ее граждан и ограничивать въезд в Германию мужчин призывного возраста.

Зеленский заметил, что Вооруженные силы Украины хотят, чтобы ребята призывного возраста, которые в Германии, в Европе, вместо этого были в Украине. ВСУ, по его словам, нужны ротации.

"Цинизм этих заявлений просто зашкаливает. Это говорит человек, который собственно создал систему, в которой, начиная от бусификации и заканчивая тем, что у военнослужащих вообще нет сроков службы. И после всего этого он говорит, что ВСУ хотят…", — отметил народный депутат.

По словам политика, ВСУ хотят мира, чтобы они сами могли спокойно уехать в Германию, чтобы были сроки службы, достойное денежное довольствие. Однако в этих вопросах, по словам нардепа, Зеленский не торопится исполнять желания. А, значит, каких-то ребят искать в Германии, он типа хочет, удивился политик. По его словам, это полностью утопическая идея.

"Он думает, что ТЦК начнет бусифицировать украинцев в Берлине и в Гамбурге, или как он это себе представляет? Людей нельзя как скот или как вещи туда-сюда передавать или забирать. Это так не работает. По крайней мере, в европейских странах, где есть верховенство права и конституция и ее уважают”, — подчеркнул Гончаренко.

При этом он отметил, что пока Зеленский делает такие заявления, в Украине продолжается ужас. Политик напомнил, что показывало ужасное состояние помещения ТЦК в Прилуках Черниговской области и как должностных лиц разных уровней пытались оправдать ситуацию и опровергнуть информацию.

"Вот этим должен заниматься Зеленский (проблемами с ТЦК, — ред.), как Верховный Главнокомандующий, а не какими-то безумными заявлениями в Германии", — подытожил политик.

Напомним: портал "Комментарии" писал о категорическом заявлении президента Зеленского о вступлении в ЕС и НАТО.



