

















Політтехнолог Сергій Гайдай вважає, що однією з найбільших проблем сучасної української влади є небажання дослухатися до активної частини суспільства. На його думку, саме громадяни, експерти, підприємці, журналісти та громадські активісти часто краще розуміють потреби країни, ніж багато представників державного апарату.

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За словами Гайдая, громадянське суспільство не варто ототожнювати з усім населенням. Йдеться про людей, які беруть участь у політичному житті, цікавляться державними процесами, готові голосувати, контролювати владу та відстоювати свою позицію. Саме цей прошарок, наголосив експерт, у демократичних країнах є важливим партнером влади під час ухвалення рішень.

"Активних громадян потрібно слухати і до них потрібно прислухатися. Це надзвичайно важливо", – зазначив Гайдай.

Політтехнолог підкреслив, що Україна має сильну традицію громадянського спротиву. Він нагадав про Революцію на граніті, Помаранчеву революцію, Революцію Гідності, а також численні громадські кампанії та протести, які змушували владу змінювати свої рішення.

Водночас, на думку експерта, нинішня система державного управління дедалі частіше демонструє іншу тенденцію. Гайдай стверджує, що серед людей, які ухвалюють ключові рішення, бракує фахівців із високим рівнем компетентності.

"У владі людей із вищим компетентним рівнем майже немає. Громадянське суспільство тримає середній рівень, а більшість тих, хто займає владні позиції, перебувають на нижчому рівні", – заявив він.

Як приклад таких прорахунків політтехнолог навів рішення президента та його команди щодо кадрових змін у сфері оборони. На його переконання, звільнення міністра оборони, який намагався проводити реформи, стало наслідком недостатньо компетентного підходу до управління.

Портал "Коментарі" вже писав, що міністр оборони Білорусі Віктор Хренін заявив, що військово-політична обстановка навколо країни залишається стабільною, а ознак підготовки до агресії з боку сусідніх держав наразі немає. Про це він повідомив під час спілкування з журналістами.