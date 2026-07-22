

















Политтехнолог Сергей Гайдай считает , что одной из самых больших проблем современной украинской власти является нежелание прислушиваться к активной части общества. По его мнению, именно граждане, эксперты, предприниматели, журналисты и общественные активисты часто лучше понимают потребности страны, чем многие представители государственного аппарата.

Фото: из открытых источников

По словам Гайдая, гражданское общество не следует отождествлять со всем населением. Речь идет о людях, которые участвуют в политической жизни, интересуются государственными процессами, готовы голосовать, контролировать власть и отстаивать свою позицию. Именно эта прослойка, подчеркнул эксперт, в демократических странах является важным партнером власти при принятии решений.

Активных граждан нужно слушать и к ним нужно прислушиваться. Это очень важно", – отметил Гайдай.

Политтехнолог подчеркнул, что у Украины сильная традиция гражданского сопротивления. Он напомнил о Революции на граните, Оранжевой революции, Революции Достоинства, а также многочисленных общественных кампаниях и протестах, которые заставляли власть менять свои решения.

В то же время, по мнению эксперта, нынешняя система государственного управления все чаще демонстрирует другую тенденцию. Гайдай утверждает, что среди людей, принимающих ключевые решения, недостаточно специалистов с высоким уровнем компетентности.

"Во власти людей с более высоким компетентным уровнем почти нет. Гражданское общество держит средний уровень, а большинство занимающих властные позиции находятся на более низком уровне", – заявил он.

В качестве примера таких просчетов политтехнолог привел решение президента и его команды по кадровым изменениям в сфере обороны. По его убеждению, увольнение министра обороны, пытавшегося проводить реформы, явилось следствием недостаточно компетентного подхода к управлению.

Портал "Комментарии" уже писал, что министр обороны Беларуси Виктор Хренин заявил, что военно-политическая обстановка вокруг страны остается стабильной, а признаков подготовки к агрессии со стороны соседних государств пока нет. Об этом он сообщил в ходе общения с журналистами.