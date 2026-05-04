Чому Зеленський вирішив ударити санкціями по Богдану і не тільки: що викликає питання

Президент Володимир Зеленський запровадив персональні санкції проти п'яти осіб. В указі наголошується, що їхні дії загрожують національним інтересам, безпеці, суверенітету та територіальній цілісності України. Санкції застосовано щодо екс-глави ОП, українського юриста Андрія Богдана, українського бізнесмена, соратника та партнера підсанкційного Віктора Медведчука Богдана Пукіша, російського бізнесмена, ключового менеджера підсанкційної платіжної системи А7А5, яка використовується для обходу санкцій, Алана Кірюхіна. Позднякова та Михайла Маміашвілі. Чому Зеленський запроваджує санкції саме зараз, зокрема щодо Богдана? Що такого сталося саме у 2026 році? Видання "Коментарі" із цими питаннями звернулося до експертів.

Санкції проти Богдана. Фото: із відкритих джерел

На формування списків санкцій впливає ціла група людей

Політолог, кандидат політичних наук Денис Гороховський так прокоментував ситуацію:

"В Україні санкції проти власних громадян, окрім того, що є досить спірним рішенням з погляду закону, завжди використовувалися ще й як інструмент піару і, що ще гірше, зведення рахунком та політичної боротьби з опонентами. Тому я прихильник того, щоб не змішувати в одну купу санкції проти громадян Росії та іноземців, які будь-якими способами сприяють ворогові та громадянам України, проти яких вводять санкції".

Експерт продовжує, другий, не менш важливий момент: не треба думати, що списки санкцій буквально складає Зеленський і реально знає кожного учасника цього списку. Він лише підписує документ, який йому приносять.

"Тобто на формування списків санкцій впливає ціла група людей, кожен з яких може мати якусь свою мотивацію. Тому я не став би сприймати кожен новий пул підсанкціонних людей, як загальну групу, а розглядав кожну позицію окремо", – зазначив Денис Гороховський.

Багато питань до самого механізму санкцій

Кандидат політичних наук, політолог Олексій Якубін зазначив, якщо говорити навіть про цих п'ятьох людей, то тут, наскільки ми можемо розуміти, санкційна логіка різна.

"Тобто якась логіка – це обхід санкцій, пов'язаний із, наскільки ми можемо зрозуміти, криптоактивами. Якась логіка – це нюанси, пов'язані з якимись схемами зв'язку з Росією та окремо Богдан, колишній голова Офісу президента. По факту, якщо говорити, напевно, про найбільш резонансну частину – це з екс-главою Офісу президента, то я думаю, що це потрібно сприймати як своєрідний сигнал тим групам, які були навколо Зеленського і прийшли з ним до влади у 2019 році, що, умовно, колишні режими лояльності змінюються. Тобто та стара гвардія, людей, які прийшли із Зеленським тоді, вони вже не можуть стовідсотково для себе бачити можливості у нових умовах, як і не можуть мати ті гарантії та привілеї, які вони мали із самого початку", – зазначив політолог.

Олексій Якубін каже, що санкції проти Богдана – це своєрідний натяк у бік усіх тих старих еліт, які свого часу активно підтримували Зеленського. Тут можна згадати історію із Коломойським. Тепер ця історія з Богданом і не лише. Тобто ціла група осіб, які тоді були із Зеленським і, загалом, привели його до влади, тепер може опинитися по той бік барикад.

"Це також сигнал, що старі домовленості, як я розумію, вже не працюють. З іншого боку, тут є і сама санкційна логіка, хоча вона і викликає багато питань. Наскільки взагалі, загалом, можна проти громадян України, які перебувають в Україні, запроваджувати санкційні механізми? Логічно, що це спричиняє дискусію. Тому що, в принципі, у європейських країнах такої практики немає, аби проти своїх громадян запроваджувати санкції. Цей механізм можна задіяти лише проти іноземців. Проти своїх громадян є судова система тощо. Мені здається, що тут справді один із таких загадкових моментів, звичайно ж, є", – зазначив співрозмовник порталу "Коментарі".

Щодо того, чому санкції введено саме зараз, то у контексті Богдана є багато популярних версій.

"Ми розуміємо, що одна з версій, яка сама напрошується, що це пов'язано з Міндічгейтом і таке інше. Але питання в іншому, що суспільству поки що не пред'явлено, насправді, якісь аргументації. Оце цікавий момент. Яка аргументація була у всіх учасників Ради національної безпеки та оборони голосувати за санкції? Тобто, що було подано у контексті Богдана тощо? Тут поки що комунікації якоїсь із цього приводу немає. І це, звичайно, породжує різні версії, що і як", – зазначив Олексій Якубін.

При цьому він ще раз наголосив, що, на його думку, всі ці санкції, це насамперед сигнал старим елітам, що вже старі режими лояльності не працюють.

"Ну, а щодо найсанкційнішого механізму, то тут досить зрозуміла історія, що він, як і викликав критику правозахисників раніше, так викликає і зараз. Можна згадати Гельсінські правозахисні організації, які про це говорили неодноразово", – резюмував політолог.

