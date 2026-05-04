Почему Зеленский решил ударить санкциями по Богдану и не только: что вызывает вопросы

Президент Владимир Зеленский ввел персональные санкции против пяти человек. В указе отмечается, что их действия угрожают национальным интересам, безопасности, суверенитету и территориальной целостности Украины. Санкции применены в отношении экс-главы ОП, украинского юриста Андрея Богдана, украинского бизнесмена, соратника и партнера подсанкционного Виктора Медведчука Богдана Пукиша, российского бизнесмена, ключевого менеджера подсанкционной платежной системы А7А5, используемой для обхода санкций, Алана Кирюхина. Позднякова и Михаила Мамиашвили. Почему Зеленский вводит санкции именно сейчас, в частности, относительно Богдана? Что такого произошло именно в 2026 году? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Санкции против Богдана. Фото: из открытых источников

На формирование санкционных списков влияет целая группа людей

Политолог, кандидат политических наук Денис Гороховский так прокомментировал ситуацию:

"В Украине санкции против собственных граждан, помимо того, что являются достаточно спорным решением с точки зрения закона, всегда использовались еще и как инструмент пиара и, что еще хуже, сведения счетом и политической борьбы с оппонентами. Поэтому я сторонник того, чтоб не смешивать в одну кучу санкции против граждан России и\или иностранцев, которые любыми способами содействую врагу и граждан Украины, против которых вводят санкции".

Эксперт продолжает, второй, не менее важный момент: не нужно думать, что санкционные списки буквально составляет Зеленский и реально знает каждого участника этого списка. Он лишь подписывает документ, который ему приносят.

"То есть, на формирование санкционных списков влияет целая группа людей, каждый из которых может иметь какую-то свою мотивацию. Поэтому я б не стал воспринимать каждый новый пул подсанкционных людей, как общую группу, а рассматривал каждую позицию отдельно", – отметил Денис Гороховский.

Много вопросов к самому механизму санкций

Кандидат политических наук, политолог Алексей Якубин отметил, если говорить даже об этих пяти людях, то тут, насколько мы можем понимать, санкционная логика разная.

"То есть какая-то логика – это обход санкций, связанный с, насколько мы можем понять, криптоактивами. Какая-то логика – это нюансы, связанные с какими-то схемами связи с Россией и отдельно Богдан, бывший глава Офиса президента. По факту, если говорить, наверное, о наиболее резонансной части – это с экс-главой Офиса президента, то, я думаю, что это нужно воспринимать, как своеобразный сигнал тем группам, которые были вокруг Зеленского и пришли с ним к власти в 2019 году, что, условно, прежние режимы лояльности меняются. То есть та старая гвардия, людей, которые пришли с Зеленским тогда, они уже не могут стопроцентно для себя видеть возможности в новых условиях, как и не могут иметь те гарантии и привилегии, которые они имели с самого начала", – отметил политолог.

Алексей Якубин говорит, что санкции против Богдана – это своеобразный намек в сторону всех тех старых элит, которые в свое время активно поддерживали Зеленского. Здесь можно вспомнить историю с Коломойским. Теперь эта история с Богданом и не только. То есть, целая группа лиц, которые тогда были с Зеленским и, в общем-то, привели его к власти, теперь может оказаться по ту сторону баррикад.

"Это также сигнал, что старые договоренности, как я понимаю, уже не работают. С другой стороны, тут есть и сама логика санкционная, хотя она и вызывает много вопросов. Насколько вообще, в принципе, можно против граждан Украины, которые находятся в Украине, вводить санкционные механизмы? Логично, что это вызывает дискуссию. Потому что, в принципе, в европейских странах такой практики нет, чтобы против своих граждан вводить санкции. Этот механизм можно задействовать только против иностранцев. Против своих граждан есть судебная система и так далее. Мне кажется, что тут действительно один из таких загадочных моментов, конечно же, есть", – отметил собеседник портала "Комментарии".

Что касается того, почему санкции введены именно сейчас, то в контексте Богдана, есть много популярных версий.

"Мы понимаем, что одна из версий, которая сама напрашивается, что это с Миндичгейтом и так далее. Но вопрос в другом, что обществу пока не предъявлены, на самом деле, какие-то аргументации. Вот это интересный момент. Какая аргументация была у всех участников Совета национальной безопасности и обороны голосовать за санкции? То есть, что было подано в контексте Богдана и так далее? Тут пока коммуникации какой-то по этому поводу нет. И это, конечно же, порождает различные версии, что и как", – отметил Алексей Якубин.

При этом он еще раз акцентировал, что, по его мнению, все эти санкции, это, в первую очередь, сигнал старым элитам, что уже старые режимы лояльности не работают.

"Ну, а по поводу самого санкционного механизма, то тут достаточно понятная история, что он, как и вызывал критику правозащитников раньше, так вызывает и сейчас. Можно вспомнить хельсинские правозащитные организации, которые об этом говорили неоднократно", – резюмировал политолог.

Читайте также на портале "Комментарии" — Украина готовиться изменить переговорные позиции: что должно произойти летом.



