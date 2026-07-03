Чому заговорили про вибори: наскільки їх реально провести вже восени

Хто б що не говорив та для президента Зеленського проведення виборів восени є вигідним. Поки є позитивні тенденції у війні з Росією, є певне зростання рейтингів президента України, зокрема і на тлі політичного протистояння з поляками, є сенс скористатися таким вікном можливостей. Як свідчить динаміка політичних рейтингів, а також динаміка воєнних дій, за півроку все може змінитися. Але чи вдасться провести президентські вибори вже восени? Ось тут є великі сумніви. Про це розповів експерт-міжнародник Ілія Куса.

Вибори в Україні. Фото: з відкритих джерел

Експерт розповідає, що відповідно до частини другої Статті 78 Виборчого кодексу України Верховна Рада України призначає чергові президентські вибори не пізніш як за 100 днів до дня голосування. Майбутні вибори президента України мають бути відстроченими черговими виборами. Або, як багато з експертів вважає, повоєнні вибори повинні мати особливий статус. Тим не менш, якщо буде діяти норма про 100 днів, то для того, щоб вибори відбулися в другій половині жовтня, їх треба оголошувати вже зараз. Якщо вибори плануються на листопад, вони мають бути оголошені в серпні.

"Але вкрай маловірогідно, що вже зараз або навіть восени завершиться війна і буде припинено воєнний стан, який забороняє проведення будь яких виборів. В статті УП фактично йдеться про можливість проведення виборів під час війни. Я важко собі уявляю, як це зробити в умовах таких повітряних ударів, які були зроблені по Києву в ніч на 2 липня, і взагалі за останні півтора місяці, як провести вибори в прифронтових районах, які щоденно знаходяться під російськими ударами, і на фронті, де йдуть запеклі бої. Але в будь якому випадку для проведення виборів під час війни треба змінити законодавство – і закон про воєнний стан і виборче законодавство", – зазначив політолог.

Він зауважує, що за даними ЗМІ спеціально для повоєнного періоду Центральна виборча комісія (ЦВК) розробила окремі законодавчі пропозиції. Згідно з напрацюваннями ЦВК, у разі завершення чи скасування воєнного стану Верховна Рада має ухвалити рішення про призначення перших повоєнних виборів протягом 1 місяця, а сам виборчий процес має стартувати через 6 місяців після завершення воєнного стану для повноцінної підготовки інфраструктури та актуалізації списків виборців. Проте є дуже великі сумніви, що в умовах війни це можна зробити раніше.

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