Почему заговорили о выборах: насколько их реально провести уже осенью

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Кравцев Сергей
Кто бы что ни говорил и для президента Зеленского проведение выборов осенью выгодно. Пока есть положительные тенденции в войне с Россией, есть определенный рост рейтингов президента Украины, в том числе и на фоне политического противостояния с поляками, есть воспользоваться таким окном возможностей. Как говорит динамика политических рейтингов, а также динамика военных действий, за полгода все может измениться. Но удастся ли провести президентские выборы уже осенью? Вот здесь есть большие сомнения. Об этом рассказал эксперт-международник Илия Куса.
Выборы в Украине. Фото: из открытых источников
Эксперт рассказывает, что в соответствии с частью второй статьи 78 Избирательного кодекса Украины Верховная Рада Украины назначает очередные президентские выборы не позднее чем за 100 дней до дня голосования. Предстоящие выборы президента Украины должны быть отсрочены очередными выборами. Или, как многие эксперты считают, послевоенные выборы должны иметь особый статус. Тем не менее, если будет действовать норма о 100 днях, то для того чтобы выборы состоялись во второй половине октября, их нужно объявлять уже сейчас. Если выборы планируются на ноябрь, они должны быть объявлены в августе.
Он отмечает, что по данным СМИ специально для послевоенного периода Центральная избирательная комиссия (ЦИК) разработала отдельные законодательные предложения. Согласно наработкам ЦИК, в случае завершения или отмены военного положения Верховная Рада должна принять решение о назначении первых послевоенных выборов в течение 1 месяца, а сам избирательный процесс должен стартовать через 6 месяцев после завершения военного положения для полноценной подготовки инфраструктуры и актуализации списков избирателей. Однако есть очень большие сомнения, что в условиях войны это можно сделать раньше.
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