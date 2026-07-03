Почему заговорили о выборах: насколько их реально провести уже осенью

Кто бы что ни говорил и для президента Зеленского проведение выборов осенью выгодно. Пока есть положительные тенденции в войне с Россией, есть определенный рост рейтингов президента Украины, в том числе и на фоне политического противостояния с поляками, есть воспользоваться таким окном возможностей. Как говорит динамика политических рейтингов, а также динамика военных действий, за полгода все может измениться. Но удастся ли провести президентские выборы уже осенью? Вот здесь есть большие сомнения. Об этом рассказал эксперт-международник Илия Куса.

Выборы в Украине. Фото: из открытых источников

Эксперт рассказывает, что в соответствии с частью второй статьи 78 Избирательного кодекса Украины Верховная Рада Украины назначает очередные президентские выборы не позднее чем за 100 дней до дня голосования. Предстоящие выборы президента Украины должны быть отсрочены очередными выборами. Или, как многие эксперты считают, послевоенные выборы должны иметь особый статус. Тем не менее, если будет действовать норма о 100 днях, то для того чтобы выборы состоялись во второй половине октября, их нужно объявлять уже сейчас. Если выборы планируются на ноябрь, они должны быть объявлены в августе.

"Но крайне маловероятно, что уже сейчас или даже осенью завершится война и будет прекращено военное положение, запрещающее проведение каких-либо выборов. В статье УП фактически идет речь о возможности проведения выборов во время войны. Я тяжело себе представляю, как это сделать в условиях таких воздушных ударов, которые были сделаны по Киеву в ночь на 2 июля, и вообще за последние полтора месяца, как провести выборы в прифронтовых районах, ежедневно находящихся под российскими ударами, и на фронте, где идут упорные бои. Но в любом случае для проведения выборов во время войны нужно изменить законодательство – и закон о военном положении и избирательном законодательстве", – отметил политолог.

Он отмечает, что по данным СМИ специально для послевоенного периода Центральная избирательная комиссия (ЦИК) разработала отдельные законодательные предложения. Согласно наработкам ЦИК, в случае завершения или отмены военного положения Верховная Рада должна принять решение о назначении первых послевоенных выборов в течение 1 месяца, а сам избирательный процесс должен стартовать через 6 месяцев после завершения военного положения для полноценной подготовки инфраструктуры и актуализации списков избирателей. Однако есть очень большие сомнения, что в условиях войны это можно сделать раньше.

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