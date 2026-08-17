Чому його досі немає: Портников розкрив головну проблему з новим послом у США

Після звільнення Ольги Стефанішиної Україна досі не визначилася з кандидатурою нового посла у США. Однак, український журналіст та політичний оглядач Віталій Портников вважає, що проблема може полягати не у відсутності досвідчених дипломатів, а в особливих вимогах до представника Києва у Вашингтоні.

Віталій Портников. Фото з відкритих джерел

Віталій Портников в ефірі "Еспресо" заявив, що майбутній посол України у США має бути людиною, яка користується "абсолютною довірою" до президента Володимира Зеленського та може підтримувати з ним безпосередній контакт.

"Мені здається, що критерії для призначення посла у Сполучених Штатах якісь інші. Він має бути людиною, що користується абсолютною довірою президента України", — стверджує політичний оглядач.

На думку Портникова, така модель важлива і для американської сторони. За його словами, Вашингтон має розуміти, що український дипломат здатний напряму комунікувати з Зеленським і передавати позицію Києва без додаткових посередників. Журналіст, що саме в цьому контексті могли розглядатися кандидатури Рустема Умєрова та Юлії Свириденко.

Однак, Портников вважає, що окремою проблемою може бути відповідальність, яку отримає майбутній посол. За його словами, від українського представника у Вашингтоні можуть вимагати конкретних результатів, хоча значна частина рішень залежить безпосередньо від президента США Дональда Трампа.

"Я б теж відмовився на їхнє місце. Чому? Тому що президент буде вимагати від них результату. А який результат можна добитися у Трампа? А крайнім буде посол", — вважає Портников.

Водночас журналіст закликав не переоцінювати роль посла у США. За його словами, ключові рішення американської зовнішньої політики ухвалюються безпосередньо керівництвом Сполучених Штатів.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Портников різко відповів, чому Зеленський не веде переговори з Путіним.

Також "Коментарі" писали, що Портников розкрив справжнє ставлення росіян до українців.