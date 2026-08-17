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Почему его до сих пор нет: Портников раскрыл главную проблему с новым послом в США

Виталий Портников объяснил, почему Украине сложно выбрать посла в США.

17 августа 2026, 11:40
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Автор:
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Slava Kot

После увольнения Ольги Стефанишиной Украина до сих пор не определилась с кандидатурой нового посла в США. Однако украинский журналист и политический обозреватель Виталий Портников считает, что проблема может заключаться не в отсутствии опытных дипломатов, а в особых требованиях к представителю Киева в Вашингтоне.

Почему его до сих пор нет: Портников раскрыл главную проблему с новым послом в США

Виталий Портников. Фото из открытых источников

Виталий Портников в эфире "Эспрессо" заявил, что будущий посол Украины в США должен быть человеком, который пользуется "абсолютным доверием" к президенту Владимиру Зеленскому и может поддерживать с ним непосредственный контакт.

"Мне кажется, что критерии для назначения посла в Соединенных Штатах какие-то другие. Он должен быть человеком, пользующимся абсолютным доверием президента Украины", — утверждает политический обозреватель.

По мнению Портникова, подобная модель важна и для американской стороны. По его словам, Вашингтон должен понимать, что украинский дипломат способен напрямую общаться с Зеленским и передавать позицию Киева без дополнительных посредников. Журналист, что именно в этом контексте, могли рассматриваться кандидатуры Рустема Умерова и Юлии Свириденко.

Однако Портников считает, что отдельной проблемой может быть ответственность, которую получит будущий посол. По его словам, от украинского представителя в Вашингтоне могут потребовать конкретные результаты, хотя значительная часть решений зависит непосредственно от президента США Дональда Трампа.

"Я бы тоже отказался на их место. Почему? Потому что президент будет требовать от них результата. А какой результат можно добиться у Трампа? А крайним будет посол", – считает Портников.

В то же время, журналист призвал не переоценивать роль посла в США. По его словам, ключевые решения американской внешней политики принимаются напрямую руководством Соединенных Штатов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Портников резко ответил, почему Зеленский не ведет переговоры с Путиным.

Также "Комментарии" писали, что Портников раскрыл истинное отношение россиян к украинцам.



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Источник: https://www.youtube.com/live/KUerDqU7lnk?si=Ee6Ag2Smw0EuVi9x
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