Почему его до сих пор нет: Портников раскрыл главную проблему с новым послом в США

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Slava Kot
После увольнения Ольги Стефанишиной Украина до сих пор не определилась с кандидатурой нового посла в США. Однако украинский журналист и политический обозреватель Виталий Портников считает, что проблема может заключаться не в отсутствии опытных дипломатов, а в особых требованиях к представителю Киева в Вашингтоне.
Виталий Портников. Фото из открытых источников
Виталий Портников в эфире "Эспрессо" заявил, что будущий посол Украины в США должен быть человеком, который пользуется "абсолютным доверием" к президенту Владимиру Зеленскому и может поддерживать с ним непосредственный контакт.
По мнению Портникова, подобная модель важна и для американской стороны. По его словам, Вашингтон должен понимать, что украинский дипломат способен напрямую общаться с Зеленским и передавать позицию Киева без дополнительных посредников. Журналист, что именно в этом контексте, могли рассматриваться кандидатуры Рустема Умерова и Юлии Свириденко.
Однако Портников считает, что отдельной проблемой может быть ответственность, которую получит будущий посол. По его словам, от украинского представителя в Вашингтоне могут потребовать конкретные результаты, хотя значительная часть решений зависит непосредственно от президента США Дональда Трампа.
В то же время, журналист призвал не переоценивать роль посла в США. По его словам, ключевые решения американской внешней политики принимаются напрямую руководством Соединенных Штатов.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Портников резко ответил, почему Зеленский не ведет переговоры с Путиным.
Также "Комментарии" писали, что Портников раскрыл истинное отношение россиян к украинцам.