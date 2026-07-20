Чому люди вийшли на вулицю: яку тактику обрала влада у скандалі с Федоровим

Протест навколо відставки Михайла Федорова вже давно вийшов за межі кадрового питання. Про це розповів політолог Володимир Цибулько.

Протести у Києві

Експерт вважає, що це сигнал про накопичене невдоволення системою військового управління, ставленням до військових і відсутністю переконливих змін.

"Влада, схоже, обрала тактику затягування часу, розраховуючи, що емоції вщухнуть, але проблема в тому, що президент Зеленський, залишаючись залежним від рейтингів, ризикує недооцінити реальні політичні настрої. Колись, побоюючись політичного впливу Валерія Залужного, влада фактично усунула його з внутрішньої політики. Тепер існує ризик, що своїми ж кадровими рішеннями вона створює нового потенційного конкурента – вже з власної команди", – зазначив політолог.

Володимир Цибулько наголошує, якщо протести не згаснуть, це стане не кризою окремого призначення, а кризою довіри до всієї системи управління.

Також видання "Коментарі" повідомляло – у Верховній Раді стартував збір підписів під депутатським запитом до президента України Володимира Зеленського щодо можливого звільнення головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського. Про це повідомив народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк.

Раніше "Коментарі" писали – президент України Володимир Зеленський повідомив про підготовку нових рішень щодо забезпечення та розвитку Збройних сил України. За словами глави держави, напрацювання відбуваються після серії консультацій із військовим керівництвом, представниками оборонного сектору та з урахуванням суспільних настроїв.

Президент наголосив, що останні два дні були присвячені інтенсивним обговоренням майбутніх змін. Він також підкреслив, що уважно стежить за реакцією українців на події навколо оборонної сфери.

"Учора і сьогодні було багато консультацій. Звичайно, я чую, що кажуть люди", – заявив Зеленський.



