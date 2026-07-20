Почему люди вышли на улицу: какую тактику выбрали власти в скандале с Федоровым

Протест вокруг отставки Михаила Федорова уже давно вышел за рамки кадрового вопроса. Об этом рассказал политолог Владимир Цыбулько.

Протесты в Киеве

Эксперт считает, что это сигнал о накопившемся недовольстве системой военного управления, отношением к военным и отсутствием убедительных изменений.

"Власть, похоже, избрала тактику затягивания времени, рассчитывая, что эмоции утихнут, но проблема в том, что президент Зеленский, оставаясь зависимым от рейтингов, рискует недооценить реальные политические настроения. Когда-то, опасаясь политического влияния Валерия Залужного, власти фактически устранили его из внутренней политики. Теперь существует риск, что своими кадровыми решениями она создает нового потенциального конкурента – уже из собственной команды", – отметил политолог.

Владимир Цыбулько отмечает, что если протесты не погаснут, это станет не кризисом отдельного назначения, а кризисом доверия ко всей системе управления.

Также издание "Комментарии" сообщало – в Верховной Раде стартовал сбор подписей под депутатским запросом к президенту Украины Владимиру Зеленскому о возможном увольнении главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского. Об этом сообщил народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк.

Ранее "Комментарии" писали — президент Украины Владимир Зеленский сообщил о подготовке новых решений по обеспечению и развитию Вооруженных сил Украины. По словам главы государства, наработки проходят после серии консультаций с военным руководством, представителями оборонного сектора и с учетом общественных настроений.

Президент подчеркнул, что последние два дня были посвящены интенсивным обсуждениям будущих перемен. Он также подчеркнул, что внимательно следит за реакцией украинцев на события вокруг оборонной сферы.

"Вчера и сегодня было много консультаций. Конечно, я слышу, что говорят люди", – заявил Зеленский.



