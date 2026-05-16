Чому Буданов починає дратувати Кремль: про що говорять його нові заяви

Очільник Офісу президента Кирило Буданов нині формує образ “миротворця нового типу", себто людини, яка поєднує воєнний примус та дипломатичний інтелект. Цікавий тип політичної фігури для України. Таку думку висловив політтехнолог, співзасновник Агентства моделювання ситуацій Олексій Голобуцький, оцінюючи інтерв’ю Кирила Буданова для The Times.

Експерт зазначає, ще один важливий момент – слова Буданова про управління: "Жодного мікроменеджменту. Повне делегування повноважень і повна відповідальність".

За словам Олексія Голобуцького, на перший погляд – просто управлінська фраза, але насправді тут значно глибший сенс.

"Буданов виступає за консолідацію еліт та суспільства навколо результату. Його не цікавить лояльність. Яскраве тому свідчення — відмова від мікроменеджменту в ОП. І для української системи це реально нетиповий сигнал. Бо після років політики “ручного управління” суспільство дуже втомилося від історій, де важливішою є близькість до керівника, а не ефективність", – зазначив політтехнолог.

За його словами, не менш показова позиція Буданова щодо мобілізації. Без заспокійливих ілюзій. Без спроб усім сподобатися. Він прямо говорить те, що багато хто боїться озвучувати вголос: добровольців недостатньо для війни такого масштабу. Тут Буданов обирає непопулярну чесність замість заспокійливих ілюзій. Його позиція щодо мобілізації — це фундамент для збереження державності. Можливо, саме тому його політична вага зараз так помітно росте. Бо запит на чесність у суспільстві вже значно більший, ніж запит на красиві обіцянки.

Олексій Голобуцький зауважує, ще одна дуже важлива річ, яку вдало підмітили журналісти The Times – як Буданов говорить про роль України у світі. Буданов вибудовує архітектуру майбутнього, в якій Україна є глобальним експортером унікального досвіду війни. Не лише отримувачем допомоги. А державою, яка вже зараз формує нові військові технології, нові моделі безпеки і нові правила сучасної війни.

"Зрештою, знаєте, що найважливіше? Тут Буданов взагалі не звучить як людина, яка думає категорією “дотягнути до завтра”. Він мислить категорією того, якою буде Україна після Перемоги. І саме це зараз найбільше дратує Кремль. Бо Росія досі воює за минуле. А Україна вже починає говорити про майбутнє", – підсумував експерт.

