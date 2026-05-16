Почему Буданов начинает раздражать Кремль: о чем говорят его новые заявления

Глава Офиса президента Кирилл Буданов ныне формирует образ "миротворца нового типа", то есть человека, объединяющего военное принуждение и дипломатический интеллект. Интересен тип политической фигуры для Украины. Такое мнение высказал политтехнолог, соучредитель Агентства по моделированию ситуаций Алексей Голобуцкий, оценивая интервью Кирилла Буданова для The Times.

Кирилл Буданов. Фото: из открытых источников

Эксперт отмечает, что еще один важный момент – слова Буданова об управлении: "Никакого микроменеджмента. Полное делегирование полномочий и полная ответственность".

По словам Алексея Голобуцкого, на первый взгляд – просто управленческая фраза, но на самом деле здесь гораздо более глубокий смысл.

"Буданов выступает за консолидацию элит и общества вокруг результата. Его не интересует лояльность. Яркое тому свидетельство – отказ от микроменеджмента в ОП. И для украинской системы это реально нетипичный сигнал. Потому что после лет политики "ручного управления" общество очень устало от историй, где важнее близость к руководителю, а не эффективность", – отметил политтехнолог.

По его словам, не менее показательна позиция Буданова по мобилизации. Без умиротворяющих иллюзий. Без попыток всем понравиться. Он прямо говорит о том, что многие боятся озвучивать вслух: добровольцев недостаточно для войны такого масштаба. Здесь Буданов выбирает непопулярную честность вместо умиротворяющих иллюзий. Его позиция по мобилизации – это фундамент для сохранения государственности. Возможно, поэтому его политический вес сейчас так заметно растет. Ибо запрос на честность в обществе уже значительно больше, чем запрос на красивые обещания.

Алексей Голобуцкий отмечает, что еще одна очень важная вещь, которую удачно подметили журналисты The Times – как Буданов говорит о роли Украины в мире. Буданов выстраивает архитектуру будущего, где Украина является глобальным экспортером уникального опыта войны. Не только получателем помощи. А государством, которое сейчас формирует новые военные технологии, новые модели безопасности и новые правила современной войны.

"В конце концов, знаете, что самое важное? Здесь Буданов вообще не звучит как человек, думающий категорией "дотянуть до завтра". Он мыслит категорией того, какой будет Украина после Победы. И именно это сейчас больше всего раздражает Кремль. Потому что Россия до сих пор воюет за прошлое. А Украина уже начинает говорить о будущем", – подытожил эксперт.

Читайте на портале "Комментарии" — могут ли переговоры привести к миру: Буданов сделал откровенное заявление.



