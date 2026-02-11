Чи справді в Україні можуть відбутися вибори вже цього року: що говорять експерти

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Чутки про можливі президентські вибори та референдум в Україні знову активізувалися після публікації Financial Times. Видання з посиланням на джерела повідомило, що Володимир Зеленський нібито може оголосити про плани голосування 24 лютого, у річницю повномасштабного вторгнення Росії. Однак експерти наголошують, що реальні терміни для проведення виборів значно складніші.
Вибори в Україні
Керівниця Громадянської мережі "Опора" Ольга Айвазовська заявила, що провести вибори можливо щонайменше через пів року після завершення воєнного стану. За її словами, навіть такий термін є "дуже оптимістичним", з огляду на безпекові, організаційні та правові виклики.
Попри тиск США щодо проведення виборів та шантаж про можливість американців відмовити від гарантій безпеки для України, Айвазовська наголошує, що Київ не уклав ще реальних угод з Вашингтоном.
Айвазовська також розкритикувала ідею прив’язувати політичні заяви до 24 лютого, назвавши це нерозумінням суспільної травми, пов’язаної з датою початку вторгнення РФ. Активістка підкреслила, що парламентська робоча група вже готує законодавчі пропозиції щодо повоєнних виборів, однак процес потребує часу і політичного консенсусу.
Наразі воєнний стан, введений через вторгнення Росії, юридично унеможливлює проведення виборів в Україні.
Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що з'явилася реакція Кремля на повідомлення про проведення виборів в Україні.
Також "Коментарі" писали про те, кого підтримали б українці на президентських і парламентських виборах, якби вони відбулися найближчим часом.