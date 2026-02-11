Чи справді в Україні можуть відбутися вибори вже цього року: що говорять експерти

Чутки про можливі президентські вибори та референдум в Україні знову активізувалися після публікації Financial Times. Видання з посиланням на джерела повідомило, що Володимир Зеленський нібито може оголосити про плани голосування 24 лютого, у річницю повномасштабного вторгнення Росії. Однак експерти наголошують, що реальні терміни для проведення виборів значно складніші.

Вибори в Україні

Керівниця Громадянської мережі "Опора" Ольга Айвазовська заявила, що провести вибори можливо щонайменше через пів року після завершення воєнного стану. За її словами, навіть такий термін є "дуже оптимістичним", з огляду на безпекові, організаційні та правові виклики.

Попри тиск США щодо проведення виборів та шантаж про можливість американців відмовити від гарантій безпеки для України, Айвазовська наголошує, що Київ не уклав ще реальних угод з Вашингтоном.

"Я сподіваюсь, що досвід Будапешта чомусь нас таки навчив і це має бути двостороння міжнародна угода ратифікована парламентами, а де меморандум, чи декларація. Так, до 15 травня не можна втратити того, чого у нас немає", — вказує членкиня робочої групи з підготовки законів щодо проведення виборів під час війни.

Айвазовська також розкритикувала ідею прив’язувати політичні заяви до 24 лютого, назвавши це нерозумінням суспільної травми, пов’язаної з датою початку вторгнення РФ. Активістка підкреслила, що парламентська робоча група вже готує законодавчі пропозиції щодо повоєнних виборів, однак процес потребує часу і політичного консенсусу.

"В парламенті точно немає голосів зараз ні за що і після напрацювання юридичної рамки у формі законопроєкту, доведеться ще пройти не одну зустріч з фракціями та групами, де почнуть діяти й вмикатись інші інтереси: крім політичних — поточні життєві (санкції, розслідування тощо). Ця частина може бути складна й тривала, адже немає більше одноголосся коаліції, яка б могла самодостатньо ухвалювати рішення", — додала Айвазовська.

Наразі воєнний стан, введений через вторгнення Росії, юридично унеможливлює проведення виборів в Україні.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що з'явилася реакція Кремля на повідомлення про проведення виборів в Україні.

Також "Коментарі" писали про те, кого підтримали б українці на президентських і парламентських виборах, якби вони відбулися найближчим часом.