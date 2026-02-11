logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.03

EUR/UAH

51.21

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика Украины 2026 Действительно ли в Украине могут состояться выборы уже в этом году: что говорят эксперты
commentss НОВОСТИ Все новости

Действительно ли в Украине могут состояться выборы уже в этом году: что говорят эксперты

Ольга Айвазовская объяснила, когда реально могут пройти выборы и референдум в Украине.

11 февраля 2026, 13:10
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Слухи о возможных президентских выборах и референдуме в Украине снова активизировались после публикации Financial Times. Издание со ссылкой на источники сообщило, что Владимир Зеленский якобы может объявить о планах голосования 24 февраля, в годовщину полномасштабного вторжения России. Однако эксперты подчеркивают, что реальные сроки для проведения выборов гораздо сложнее.

Действительно ли в Украине могут состояться выборы уже в этом году: что говорят эксперты

Выборы в Украине

Руководитель Гражданской сети "Опора" Ольга Айвазовская заявила, что провести выборы возможно, по меньшей мере, через полгода после завершения военного положения. По ее словам, даже такой термин "очень оптимистичен", учитывая безопасность, организационные и правовые вызовы.

Несмотря на давление США на проведение выборов и шантаж о возможности американцев отказать от гарантий безопасности для Украины, Айвазовская отмечает, что Киев не заключил еще реальных соглашений с Вашингтоном.

"Я надеюсь, что опыт Будапешта чему-то нас таки научил и это должно быть двустороннее международное соглашение ратифицировано парламентами, а где меморандум или декларация. Так, до 15 мая нельзя потерять того, чего у нас нет", — указывает член рабочей группы по подготовке законов о проведении выборов во время войны.

Айвазовская также подвергла критике идею привязывать политические заявления до 24 февраля, назвав это непониманием общественной травмы, связанной с датой начала вторжения РФ. Активистка подчеркнула, что парламентская рабочая группа уже готовит законодательные предложения по послевоенным выборам, однако процесс требует времени и политического консенсуса.

"В парламенте точно нет голосов сейчас ни за что и после наработки юридической рамки в форме законопроекта, придется еще пройти не одну встречу с фракциями и группами, где начнут действовать и включаться другие интересы: кроме политических — текущие жизненные (санкции, расследования и т.п.). Эта часть может быть сложна и продолжительна, ведь нет больше единогласия коалиции, которая могла бы самодостаточно принимать решение", — добавила Айвазовская.

В настоящее время военное положение, введенное из-за вторжения России, юридически делает невозможным проведение выборов в Украине.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что появилась реакция Кремля на сообщение о проведении выборов в Украине.

Также "Комментарии" писали о том, кого бы поддержали украинцы на президентских и парламентских выборах, если бы они состоялись в ближайшее время.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/share/p/1MRCXFGv8v/
Теги:

Новости

Все новости