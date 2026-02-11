Действительно ли в Украине могут состояться выборы уже в этом году: что говорят эксперты

Слухи о возможных президентских выборах и референдуме в Украине снова активизировались после публикации Financial Times. Издание со ссылкой на источники сообщило, что Владимир Зеленский якобы может объявить о планах голосования 24 февраля, в годовщину полномасштабного вторжения России. Однако эксперты подчеркивают, что реальные сроки для проведения выборов гораздо сложнее.

Выборы в Украине

Руководитель Гражданской сети "Опора" Ольга Айвазовская заявила, что провести выборы возможно, по меньшей мере, через полгода после завершения военного положения. По ее словам, даже такой термин "очень оптимистичен", учитывая безопасность, организационные и правовые вызовы.

Несмотря на давление США на проведение выборов и шантаж о возможности американцев отказать от гарантий безопасности для Украины, Айвазовская отмечает, что Киев не заключил еще реальных соглашений с Вашингтоном.

"Я надеюсь, что опыт Будапешта чему-то нас таки научил и это должно быть двустороннее международное соглашение ратифицировано парламентами, а где меморандум или декларация. Так, до 15 мая нельзя потерять того, чего у нас нет", — указывает член рабочей группы по подготовке законов о проведении выборов во время войны.

Айвазовская также подвергла критике идею привязывать политические заявления до 24 февраля, назвав это непониманием общественной травмы, связанной с датой начала вторжения РФ. Активистка подчеркнула, что парламентская рабочая группа уже готовит законодательные предложения по послевоенным выборам, однако процесс требует времени и политического консенсуса.

"В парламенте точно нет голосов сейчас ни за что и после наработки юридической рамки в форме законопроекта, придется еще пройти не одну встречу с фракциями и группами, где начнут действовать и включаться другие интересы: кроме политических — текущие жизненные (санкции, расследования и т.п.). Эта часть может быть сложна и продолжительна, ведь нет больше единогласия коалиции, которая могла бы самодостаточно принимать решение", — добавила Айвазовская.

В настоящее время военное положение, введенное из-за вторжения России, юридически делает невозможным проведение выборов в Украине.

