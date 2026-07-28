Чи дасть Трамп "зелене світло" Україні: озвучено гучний інсайд про несподіваний козир Києва



















Зміна прем'єр-міністра у Великій Британії не вплинула на рівень підтримки України, а майбутні переговори президента Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом можуть стати важливим кроком до поглиблення стратегічного партнерства між Києвом і Вашингтоном. Таку думку висловив політолог Олег Лісний. За словами експерта, британська політика щодо України залишається послідовною незалежно від кадрових змін на Даунінг-стріт.

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"Дуже приємно, що зміна прем'єрів Британії не впливає негативно на підтримку України. Вона розширюється, поглиблюється і залишається прогнозованою. Британія, на відміну від деяких наших партнерів, не соромиться називати Росію ворогом і адекватно діяти проти нього", – зазначив Лісний.

Політолог звернув увагу, що одним із нових напрямів співпраці стане модернізація українських безпілотників за підтримки Лондона. На його думку, це свідчить про вихід відносин між країнами на якісно новий рівень.

Не менш важливими Лісний назвав переговори української делегації у Вашингтоні, де серед ключових тем – оборонна співпраця, виробництво ракет для систем Patriot та посилення санкційного тиску на Росію.

"Я думаю, що ми будемо спостерігати за посиленням сигналу, що ці технології будуть передані Україні. Але дуже хотілося б, щоб до цього часу США знаходили резерви ракет Patriot для наших європейських партнерів, які могли б передати їх Україні. Попереду зима, і до неї потрібно готуватися вже зараз", – наголосив він.

Лісний також вважає, що відносини зі США поступово переходять від формату, коли Україна лише просить про допомогу, до взаємовигідного партнерства.

"Україна не просто просить – Україна і пропонує. Ми готові ділитися безпілотними технологіями. Саме на цьому, на мою думку, і має будуватися стратегічна співпраця зі Сполученими Штатами", – підсумував політолог.

На думку експерта, саме поєднання підтримки Великої Британії та поглиблення співпраці зі США може стати одним із ключових факторів зміцнення обороноздатності України напередодні нового зимового періоду.

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