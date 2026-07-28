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Даст ли Трамп "зеленый свет" Украине: озвучен громкий инсайд о неожиданном козыре Киева

Политолог Олег Лесной считает, что Великобритания сохраняет неизменную поддержку Украины независимо от смены правительств, а предстоящие переговоры Владимира Зеленского с Дональдом Трампом могут открыть новый этап стратегического сотрудничества.

28 июля 2026, 14:00
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Клименко Елена








Смена премьер-министра в Великобритании не повлияла на уровень поддержки Украины, а предстоящие переговоры президента Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом могут стать важным шагом к углублению стратегического партнерства между Киевом и Вашингтоном. Такое мнение высказал политолог Олег Лесной. По словам эксперта, британская политика по отношению к Украине остается последовательной независимо от кадровых изменений на Даунинг-стрит.

Даст ли Трамп "зеленый свет" Украине: озвучен громкий инсайд о неожиданном козыре Киева

Фото: из открытых источников

"Очень приятно, что смена премьеров Британии не оказывает негативного влияния на поддержку Украины. Она расширяется, углубляется и остается прогнозируемой. Британия, в отличие от некоторых наших партнеров, не стесняется называть Россию врагом и адекватно действовать против него", — отметил Лесной.

Политолог обратил внимание, что одним из новых направлений сотрудничества станет модернизация украинских беспилотников при поддержке Лондона. По его мнению, это свидетельствует о выходе отношений между странами на качественно новый уровень.  

Не менее важны Лесной назвал переговоры украинской делегации в Вашингтоне, где среди ключевых тем – оборонное сотрудничество, производство ракет для систем Patriot и усиление санкционного давления на Россию.

"Я думаю, что мы будем наблюдать за усилением сигнала, что эти технологии будут переданы Украине. Но очень хотелось бы, чтобы до этого времени США находили резервы ракет Patriot для наших европейских партнеров, которые могли бы передать их Украине. Впереди зима, и к ней нужно готовиться уже сейчас", – подчеркнул он.

Лесной также считает, что отношения с США постепенно переходят от формата, когда Украина только просит о помощи, к взаимовыгодному партнерству.

"Украина не просто просит – Украина и предлагает. Мы готовы делиться беспилотными технологиями. Именно на этом, по моему мнению, и должно строиться стратегическое сотрудничество с Соединенными Штатами", – подытожил политолог.

По мнению эксперта, именно сочетание поддержки Великобритании и углубление сотрудничества с США может стать одним из ключевых факторов укрепления обороноспособности Украины в преддверии нового зимнего периода.

Портал "Комментарии" уже писал , что российский диктатор Владимир Путин вряд ли согласится на настоящий компромисс в войне против Украины, даже несмотря на рост экономических потерь и удары по российской территории. Такое мнение высказал политолог Петр Олещук, комментируя возможные сценарии развития событий.



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