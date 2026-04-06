“Цей хаос толерує президент”: Безугла розкритикувала управління Зеленського

Кречмаровская Наталия
Народна депутатка Мар’яна Безугла, відома своєю нищівною критикою, продовжує викривати прогалини в управлінні країною та військовому керівництві.
Мар'яна Безугла.
Зазначила, що Андрій Гнатов продовжує роз'їжджати як якийсь начальник Генерального штабу міжнародних відносин, замість працювати начальником Генерального штабу ЗСУ (НГШ). Нового НГШ президент України Володимир Зеленський не призначає, а Гнатова фізично немає на робочому місці, зазначила вона.
За її словами, так само секретар РНБО Рустем Умєров, який не займається РНБО зовсім, а їздить як переговорник.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що нардепка Безугла розповіла про ситуацію на фронті. За її словами, фронт уже не є конкретною чіткою лінією — це зона 10-20-30 км з пануванням дронів та такою повітряною боротьбою, і ускладненим пересуванням.
В Запорізькій області, за її словами, росіяни уже в 10 км від Запоріжжя, від південних районів обласного центру.
“Це і фактично уже Слов’янськ, Дружківка, Краматорськ (принаймні його частина) — це уже теж являється фронтом і кілзонами. Виникає питання, чому дотепер у нас там немає підготовки системної до оборони”, — зауважила вона.
Нардепка наголосила, що ставила це питання з 2022 року, однак в 2026 році питання не вирішено.