Головна Новини Політика України 2026 “Цей хаос толерує президент”: Безугла розкритикувала управління Зеленського
“Цей хаос толерує президент”: Безугла розкритикувала управління Зеленського

Народна депутатка Безугла про Зеленського, Сирського та Умєрова

6 квітня 2026, 17:23
Кречмаровская Наталия

Народна депутатка Мар’яна Безугла, відома своєю нищівною критикою, продовжує викривати прогалини в управлінні країною та військовому керівництві. 

Мар'яна Безугла. Фото портал "Коментарі"

Зазначила, що Андрій Гнатов продовжує роз'їжджати як якийсь начальник Генерального штабу міжнародних відносин, замість працювати начальником Генерального штабу ЗСУ (НГШ). Нового НГШ президент України Володимир Зеленський не призначає, а Гнатова фізично немає на робочому місці, зазначила вона.

“Так Сирський позбувся свого НГШ і керує сам, тримаючи Генштаб в заручниках ручних забаганок. Тобто Сирський у нас комбриг без начштабу. Цей хаос толерує Президент”, — пояснила нардепка.

За її словами, так само секретар РНБО Рустем Умєров, який не займається РНБО зовсім, а їздить як переговорник. 

“Нового секретаря РНБО Президент не призначає, а Умєрова немає на робочому місці. Ну для РНБО, може, і краще. Не розвалить, як Міноборони свого часу”, — підсумувала Безугла.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що нардепка Безугла розповіла про ситуацію на фронті. За її словами, фронт уже не є конкретною чіткою лінією — це зона 10-20-30 км з пануванням дронів та такою повітряною боротьбою, і ускладненим пересуванням. 

В Запорізькій області, за її словами, росіяни уже в 10 км від Запоріжжя, від південних районів обласного центру.  

“Це і фактично уже Слов’янськ, Дружківка, Краматорськ (принаймні його частина) — це уже теж являється фронтом і кілзонами. Виникає питання, чому дотепер у нас там немає підготовки системної до оборони”, — зауважила вона. 

Нардепка наголосила, що ставила це питання з 2022 року, однак в 2026 році питання не вирішено. 




Джерело: https://t.me/marybezuhla/6283
