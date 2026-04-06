logo

BTC/USD

69385

ETH/USD

2144.61

USD/UAH

43.58

EUR/UAH

50.32

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Политика Украины 2026 "Этот хаос допускает президент": Безуглая раскритиковала управление Зеленского
commentss НОВОСТИ Все новости

"Этот хаос допускает президент": Безуглая раскритиковала управление Зеленского

Народный депутат Безуглая о Зеленском, Сырском и Умерове

6 апреля 2026, 17:23
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Народная депутат Марьяна Безуглая, известная своей сокрушительной критикой, продолжает разоблачать пробелы в управлении страной и военном руководстве.

"Этот хаос допускает президент": Безуглая раскритиковала управление Зеленского

Марьяна Безуглая.

Отметила, что Андрей Гнатов продолжает разъезжать как некий начальник Генерального штаба международных отношений вместо работы начальником Генерального штаба ВСУ (НГШ). Нового НГШ президент Украины Владимир Зеленский не назначает, а Игнатова физически нет на рабочем месте, отметила она.

"Так Сырский избавился от своего НГШ и руководит сам, держа Генштаб в заложниках ручных прихотей. То есть Сырский у нас комбриг без начштаба. Этот хаос допускает Президент", — пояснила нардепка.

По ее словам, также секретарь СНБО Рустем Умеров, который не занимается СНБО вовсе, а ездит как переговорщик.

"Нового секретаря СНБО Президент не назначает, а Умерова нет на рабочем месте. Ну для СНБО, может, и лучше. Не развалит, как Минобороны в свое время", — подытожила Безуглая.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что нардепка Безуглая рассказала о ситуации на фронте. По ее словам, фронт уже не является конкретной четкой линией — это зона 10-20-30 км с господством дронов и такой воздушной борьбой и усложненным передвижением.

В Запорожской области, по ее словам, россияне уже в 10 км от Запорожья, от южных районов областного центра.

"Это и фактически уже Славянск, Дружковка, Краматорск (по крайней мере, его часть) — это уже тоже является фронтом и килзонами. Возникает вопрос, почему до сих пор у нас там нет подготовки системной к обороне", — отметила она.

Нардепка подчеркнула, что задавала этот вопрос с 2022 года, однако в 2026 году вопрос не решен.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/marybezuhla/6283
Теги:

Новости

Все новости