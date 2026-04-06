"Этот хаос допускает президент": Безуглая раскритиковала управление Зеленского

Народная депутат Марьяна Безуглая, известная своей сокрушительной критикой, продолжает разоблачать пробелы в управлении страной и военном руководстве.

Отметила, что Андрей Гнатов продолжает разъезжать как некий начальник Генерального штаба международных отношений вместо работы начальником Генерального штаба ВСУ (НГШ). Нового НГШ президент Украины Владимир Зеленский не назначает, а Игнатова физически нет на рабочем месте, отметила она.

"Так Сырский избавился от своего НГШ и руководит сам, держа Генштаб в заложниках ручных прихотей. То есть Сырский у нас комбриг без начштаба. Этот хаос допускает Президент", — пояснила нардепка.

По ее словам, также секретарь СНБО Рустем Умеров, который не занимается СНБО вовсе, а ездит как переговорщик.

"Нового секретаря СНБО Президент не назначает, а Умерова нет на рабочем месте. Ну для СНБО, может, и лучше. Не развалит, как Минобороны в свое время", — подытожила Безуглая.

Нардепка Безуглая рассказала о ситуации на фронте. По ее словам, фронт уже не является конкретной четкой линией — это зона 10-20-30 км с господством дронов и такой воздушной борьбой и усложненным передвижением.

В Запорожской области, по ее словам, россияне уже в 10 км от Запорожья, от южных районов областного центра.

"Это и фактически уже Славянск, Дружковка, Краматорск (по крайней мере, его часть) — это уже тоже является фронтом и килзонами. Возникает вопрос, почему до сих пор у нас там нет подготовки системной к обороне", — отметила она.

Нардепка подчеркнула, что задавала этот вопрос с 2022 года, однако в 2026 году вопрос не решен.



