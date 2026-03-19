"Это всегда заканчивается плохо": о чем в Раде предупредили Зеленского

Многие народные депутаты якобы хотят сложить мандат, объясняют, что устали.

Народный депутат Алексей Кучеренко рассказал, что привело к такой ситуации.

"Действительно, многие депутаты хотели бы сложить мандат, мол, устали. Ну, господину Владимиру, видимо, виднее. Я думаю, что он в первую очередь понял: у его собственной фракции есть проблемы, и они давно. Мы же видим, как они ходят в зал, как голосуют или не голосуют, как получают подозрения, ходят на допросы”, — отметил нардеп.

По словам политика, видимо, уже пришло время Зеленскому задать себе простой вопрос — кого он завел в 2019 году в Верховную Раду, те ли это люди и что с ними делать дальше.

"Потому что они реально становятся неуправляемыми, а ведь он хочет, чтобы все это руководствовалось", — пояснил политик.

Также народный депутат прокомментировал историю с мобилизацией депутатов. Арахамия, по его словам, объяснил, что они сами хотят пойти в ВСУ, но закон не разрешает.

"У меня вопрос: а что именно не позволяет? Если депутат хочет идти служить, он пишет заявление, парламент голосует — и он идет. Здесь нет никакой проблемы. Другое дело — хватит ли тогда голосов в Раде", — отметил Кучеренко.

Также народный депутат уверен, что президенту следует чаще встречаться с лидерами всех фракций, а не только со своей так называемой монофракцией.

"Надо говорить и с Тимошенко, и с Порошенко, и с другими политическими силами. Потому что когда все сводится к моновласти, это всегда заканчивается плохо. Мы уже видели такие примеры в других странах", — подытожил политик.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что, по словам нардепов, к большому количеству СЗЧ привели решения властей.




