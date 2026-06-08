“Це вже феодалізм”: в Раді шоковані намірами Зеленського

У Раді продовжують критикувати заяви та рішення президента України Володимира Зеленського.

Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Олексій Гончаренко поділився враженням, що Україна начебто повернувся феодальний стрій.

“Зеленський не просто глибоко радянська людина. От дивлюсь оці закриті кордони, то взагалі такий феодалізм. Він себе вважає таким феодалом. Україну своїм феодом, а українців кріпосними”, — розповів народний депутат.

Політик нагадав, що у 4 роки в країні Конституція поставлена на паузу, велика кількість людей не може легально, нормально виїхати з України, людей можуть на вулиці заламати, викрасти, вивести, а ті, хто служить, не знають, коли вони повернуться додому.

“І це такий прямо феодалізм якийсь. І він іде від Зеленського. А зараз ще Зеленський періодично там народжує ідеї: "Давайте от якось в Європі тих чоловіків, які виїхали, значить їх ще якось бусифікуємо чи що зробимо". Зеленський якби відчуває себе феодалом, що йому належить не тільки Україна, земля, території, але й всі українці, в незалежності від того, де вони сьогодні живуть. От був українцем, є українцем, ти належиш Зеленському. Чому? Бо він тут головний такий феодал”, — пояснив народний депутат.

За словами політика, в Європі така практика не працює. Однак, українців за кордоном ще менше себе будуть відчувати пов'язаними з Україною. Це, наголосив парламентар, розриває зв'язки їхні з Україною.

Народний депутат переконаний, що зараз створюються всі умови, щоб ті чоловіки, які є за кордоном, сюди не поверталися, щоб якась кількість чоловіків, які є всередині держави, звідси плили через Тису.

Замість початку реальної реформи, зазначив політик, робиться все навпаки, щоб відлякати ще людей, щоби витиснути їх з України, щоб ті, які за кордоном, навіть і не думали сюди повертатися.

“Ну, оце те, що відбувається. І це жах, тому що Україна — це не феод Зеленського”, — підсумував політик.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що в Раді різко звернулися до Зеленського щодо миру.