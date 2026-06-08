“Це вже феодалізм”: в Раді шоковані намірами Зеленського

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Кречмаровская Наталия
У Раді продовжують критикувати заяви та рішення президента України Володимира Зеленського.
Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"
Народний депутат Олексій Гончаренко поділився враженням, що Україна начебто повернувся феодальний стрій.
Політик нагадав, що у 4 роки в країні Конституція поставлена на паузу, велика кількість людей не може легально, нормально виїхати з України, людей можуть на вулиці заламати, викрасти, вивести, а ті, хто служить, не знають, коли вони повернуться додому.
За словами політика, в Європі така практика не працює. Однак, українців за кордоном ще менше себе будуть відчувати пов'язаними з Україною. Це, наголосив парламентар, розриває зв'язки їхні з Україною.
Народний депутат переконаний, що зараз створюються всі умови, щоб ті чоловіки, які є за кордоном, сюди не поверталися, щоб якась кількість чоловіків, які є всередині держави, звідси плили через Тису.
Замість початку реальної реформи, зазначив політик, робиться все навпаки, щоб відлякати ще людей, щоби витиснути їх з України, щоб ті, які за кордоном, навіть і не думали сюди повертатися.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що в Раді різко звернулися до Зеленського щодо миру.