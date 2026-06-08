logo

BTC/USD

63769

ETH/USD

1693.91

USD/UAH

44.51

EUR/UAH

51.35

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика Украины 2026 "Это уже феодализм": в Раде шокированы намерениями Зеленского
commentss НОВОСТИ Все новости

"Это уже феодализм": в Раде шокированы намерениями Зеленского

Народный депутат Гончаренко рассказал о проблемах в Украине

8 июня 2026, 15:17
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

В Раде продолжают критиковать заявления и решения президента Украины Владимира Зеленского.

"Это уже феодализм": в Раде шокированы намерениями Зеленского

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Алексей Гончаренко поделился впечатлением, что Украина вроде бы вернулась феодальный строй.

"Зеленский не просто глубоко советский человек. Вот смотрю эти закрытые границы, так вообще такой феодализм. Он себя считает таким феодалом. Украину своим феодом, а украинцев крепостными", — рассказал народный депутат.

Политик напомнил, что в 4 года в стране Конституция поставлена на паузу, большое количество людей не может легально, нормально уехать из Украины, людей могут на улице заломить, похитить, вывести, а служители не знают, когда они вернутся домой.

"И это такой прямо феодализм какой-то. И он исходит от Зеленского. А сейчас еще Зеленский периодически там рождает идеи: "Давайте вот как-то в Европе тех мужчин, которые уехали, значит их еще как-то бусифицируем или что сделаем". Зеленский чувствует себя феодалом, что ему принадлежит не только Украина, земля, территории, но и все украинцы, независимо от того, где они сегодня живут. Вот был украинцем, является украинцем, ты принадлежишь Зеленскому. Почему? Потому что здесь главный такой феодал”, — объяснил народный депутат.

По словам политика, в Европе подобная практика не работает. Однако украинцев за границей еще меньше себя будут чувствовать связанными с Украиной. Это, подчеркнул парламентарий, разрывает их связи с Украиной.

Народный депутат убежден, что сейчас создаются все условия, чтобы те мужчины, которые есть за границей, сюда не возвращались, чтобы какое-то количество мужчин, которые есть внутри государства, отсюда плыли через Тису.

Вместо начала реальной реформы, отметил политик, делается все наоборот, чтобы отпугнуть еще людей, чтобы вытеснить их из Украины, чтобы те, кто за границей, даже и не думали сюда возвращаться.

"Ну, это то, что происходит. И это ужас, потому что Украина — это не феод Зеленского", — подытожил политик.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Раде резко обратились к Зеленскому по поводу мира.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=QUElVZghdEk
Теги:

Новости

Все новости