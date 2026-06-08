"Это уже феодализм": в Раде шокированы намерениями Зеленского

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Кречмаровская Наталия
В Раде продолжают критиковать заявления и решения президента Украины Владимира Зеленского.
Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"
Народный депутат Алексей Гончаренко поделился впечатлением, что Украина вроде бы вернулась феодальный строй.
Политик напомнил, что в 4 года в стране Конституция поставлена на паузу, большое количество людей не может легально, нормально уехать из Украины, людей могут на улице заломить, похитить, вывести, а служители не знают, когда они вернутся домой.
По словам политика, в Европе подобная практика не работает. Однако украинцев за границей еще меньше себя будут чувствовать связанными с Украиной. Это, подчеркнул парламентарий, разрывает их связи с Украиной.
Народный депутат убежден, что сейчас создаются все условия, чтобы те мужчины, которые есть за границей, сюда не возвращались, чтобы какое-то количество мужчин, которые есть внутри государства, отсюда плыли через Тису.
Вместо начала реальной реформы, отметил политик, делается все наоборот, чтобы отпугнуть еще людей, чтобы вытеснить их из Украины, чтобы те, кто за границей, даже и не думали сюда возвращаться.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Раде резко обратились к Зеленскому по поводу мира.