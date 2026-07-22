“Це узаконений грабіж українців”: експрем'єр-втікач Азаров пояснив, чому олігархи не підтримають “Майдан”

Мирні акції протесту, які розпочалися в Україні після рішення президента Володимира Зеленського не повертати Федорова у крісло міністра оборони, нагадали урядовцям часів Януковича, як вирував Майдан у 2014-му.

Майдан у 2014 році. Фото з відкритих джерел

Колишній прем’єр-міністр, а нині утікач Микола Азаров розповів, що фінансово-промислові групи в Україні цілком влаштовує діюча влада. За його словами, вони отримують великі гроші перш за все на нестримному зростанні цін та тарифів.

“Ніхто не обмежує, ніхто не стежить, ніхто не контролює ці процеси. Отже, йде, так би мовити, узаконений грабіж наших громадян. Чому вони мають міняти? Що вона їм поганого зробила? Вона що їх дітей відправляє на передову? Ні, вони всі перебувають за кордоном. А якби навіть перебували в Україні, їх ніхто не забирав би”, — розповів Азаров.

За словами прем’єра-втікача, олігархи не переймаються життям простих людей чи підготовкою до зими.

Він розповів, що сам багато разів зустрічався з українськими олігархами, і жодного разу вони не запропонували нічого, щоб покращити соціальну політику.

“Ніхто не сказав: “а давайте разом подумаємо, як підняти пенсію на 20%, на 30%, як знизити ціни на товари необхідні для життя”. Цього ніколи не було. А коли я заводив сам цю розмову, то намагалися піти. Говорили — це не наша проблема. Наша проблема там метал продавати за кордон, там соняшник, олія, там ще щось продавати. Це ваше завдання. Це ви повинні думати, що буде з пенсіями і так далі”, — розповів про свій досвід Азаров.

За його словами, зараз олігархів повністю влаштовує влада в Україні.

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