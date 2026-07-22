logo_ukra

BTC/USD

66017

ETH/USD

1935.62

USD/UAH

44.77

EUR/UAH

51.07

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Політика України 2026 “Це узаконений грабіж українців”: експрем'єр-втікач Азаров пояснив, чому олігархи не підтримають “Майдан”
commentss НОВИНИ Всі новини

“Це узаконений грабіж українців”: експрем'єр-втікач Азаров пояснив, чому олігархи не підтримають “Майдан”

Колишній прем’єр-утікач Азаров розповів, чому в Україні олігархи не влаштовують майдани проти влади

22 липня 2026, 22:16
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Мирні акції протесту, які розпочалися в Україні після рішення президента Володимира Зеленського не повертати Федорова у крісло міністра оборони, нагадали урядовцям часів Януковича, як вирував Майдан у 2014-му. 

“Це узаконений грабіж українців”: експрем'єр-втікач Азаров пояснив, чому олігархи не підтримають “Майдан”

Майдан у 2014 році. Фото з відкритих джерел

Колишній прем’єр-міністр, а нині утікач Микола Азаров розповів, що фінансово-промислові групи в Україні цілком влаштовує діюча влада. За його словами, вони отримують великі гроші перш за все на нестримному зростанні цін та тарифів.

“Ніхто не обмежує, ніхто не стежить, ніхто не контролює ці процеси. Отже, йде, так би мовити, узаконений грабіж наших громадян. Чому вони мають міняти? Що вона їм поганого зробила? Вона що їх дітей відправляє на передову? Ні, вони всі перебувають за кордоном. А якби навіть перебували в Україні, їх ніхто не забирав би”, — розповів Азаров. 

За словами прем’єра-втікача, олігархи не переймаються життям простих людей чи підготовкою до зими.

Він розповів, що сам багато разів зустрічався з українськими олігархами, і жодного разу вони не запропонували нічого, щоб покращити соціальну політику. 

“Ніхто не сказав: “а давайте разом подумаємо, як підняти пенсію на 20%, на 30%, як знизити ціни на товари необхідні для життя”. Цього ніколи не було. А коли я заводив сам цю розмову, то намагалися піти. Говорили — це не наша проблема. Наша проблема там метал продавати за кордон, там соняшник, олія, там ще щось продавати. Це ваше завдання. Це ви повинні думати, що буде з пенсіями і так далі”, — розповів про свій досвід Азаров. 

За його словами, зараз олігархів повністю влаштовує влада в Україні.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що призведе до найгіршого сценарію в Україні.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=fMpSayWoRb0
Теги:

Новини

Всі новини