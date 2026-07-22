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Кречмаровская Наталия
Мирні акції протесту, які розпочалися в Україні після рішення президента Володимира Зеленського не повертати Федорова у крісло міністра оборони, нагадали урядовцям часів Януковича, як вирував Майдан у 2014-му.
Майдан у 2014 році. Фото з відкритих джерел
Колишній прем’єр-міністр, а нині утікач Микола Азаров розповів, що фінансово-промислові групи в Україні цілком влаштовує діюча влада. За його словами, вони отримують великі гроші перш за все на нестримному зростанні цін та тарифів.
За словами прем’єра-втікача, олігархи не переймаються життям простих людей чи підготовкою до зими.
Він розповів, що сам багато разів зустрічався з українськими олігархами, і жодного разу вони не запропонували нічого, щоб покращити соціальну політику.
За його словами, зараз олігархів повністю влаштовує влада в Україні.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що призведе до найгіршого сценарію в Україні.