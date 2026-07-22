Мирные акции протеста, которые начались в Украине после решения президента Владимира Зеленского не возвращать Федорова в кресло министра обороны, напомнили чиновникам времен Януковича, как бушевал Майдан в 2014-м.

Майдан в 2014 году. Фото из открытых источников

Бывший премьер-министр, а ныне беглец Николай Азаров рассказал, что финансово-промышленные группы в Украине полностью устраивают действующие власти. По его словам, они получают большие деньги, прежде всего, на безудержном росте цен и тарифов.

"Никто не ограничивает, никто не следит, никто не контролирует эти процессы. Следовательно, идет, так сказать, узаконенный грабеж наших граждан. Почему они должны менять? Что она им плохого сделала? Она что их детей отправляет на передовую? Нет, они все находятся за границей. А если бы даже находились в Украине, их никто не забирал бы", — рассказал Азаров.

По словам беглого премьера, олигархи не переживают о жизни простых людей или подготовке к зиме.

Он рассказал, что сам многократно встречался с украинскими олигархами, и ни разу они не предложили ничего, чтобы улучшить социальную политику.

"Никто не сказал: "а давайте вместе подумаем, как поднять пенсию на 20%, на 30%, как снизить цены на товары необходимые для жизни". Этого никогда не было. А когда я заводил сам этот разговор, то пытались уйти. Говорили — это не наша проблема. Наша проблема там металл продавать за границу, там подсолнечник, растительное масло, там еще что-то продавать. Это ваша задача. Это вы должны думать, что будет с пенсиями и так далее”, – рассказал о своем опыте Азаров.

По его словам, сейчас олигархов полностью устраивает власть в Украине.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что приведет к худшему сценарию в Украине.



