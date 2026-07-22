Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Мирные акции протеста, которые начались в Украине после решения президента Владимира Зеленского не возвращать Федорова в кресло министра обороны, напомнили чиновникам времен Януковича, как бушевал Майдан в 2014-м.
Майдан в 2014 году. Фото из открытых источников
Бывший премьер-министр, а ныне беглец Николай Азаров рассказал, что финансово-промышленные группы в Украине полностью устраивают действующие власти. По его словам, они получают большие деньги, прежде всего, на безудержном росте цен и тарифов.
По словам беглого премьера, олигархи не переживают о жизни простых людей или подготовке к зиме.
Он рассказал, что сам многократно встречался с украинскими олигархами, и ни разу они не предложили ничего, чтобы улучшить социальную политику.
По его словам, сейчас олигархов полностью устраивает власть в Украине.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что приведет к худшему сценарию в Украине.