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Це спосіб ліквідації України: експерт шокував справжніми намірами США

Політичний та економічний експерт Загородній розповів, чому вибори під час війни згубні для України

18 вересня 2026, 21:52
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Кречмаровская Наталия

Влітку в українському медіаполі активно обговорювали можливість проведення виборів президента. На цьому наполягав і колишній міністр оборони Михайло Федоров. Однак президент України Володимир Зеленський назвав вибори у воєнний час небезпечними для України.

Це спосіб ліквідації України: експерт шокував справжніми намірами США

Трамп та Зеленський. Фото портал "Коментарі"

Політичний та економічний експерт Тарас Загородній пояснив, що вимога виборів — це була остання спроба США та Німеччини, а особливо Німеччини врятувати Росію. За його словами, Україну намагалися обвалити шляхом створення анархії всередині країни. 

Щодо гучних розслідувань щодо топпсадовців, то, за його словами, йде масована атака на владу, масована спроба дестабілізувати Україну. 

“Я повністю згоден із президентом, що вибори у нинішній ситуації – це просто спосіб ліквідації нашої країни. Просто для того, щоб посіяти ненависть всередині країни, щоб просто ліквідувати країну. Я думаю, що президент не боїться президентських виборів під час війни, бо він їх виграє в будь-якому випадку”, — зауважив експерт. 

За словами Загороднього, Зеленський розуміє наслідки — під час виборчої кампанії підточується легітимність влади. До того ж, вкидається дуже багато тем, щоб просто обвалити фронт, обвалити владу зсередини. 

“Тобто, зрештою, він виграє ці вибори, тому що він головнокомандувач, кандидатів особливо немає, але країна буде ослаблена”, — підсумував політичний експерт. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що народного депутата засудили до 9 років ув’язнення. Це вже не перший вирок парламентарям чинного скликання, до того ж тим, хто у 2019 році обирався під “прапорами” “Слуги народу”.  Нардеп Гончаренко переконаний, що вирок Зеленському.




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Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=JmzHs265yfU
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