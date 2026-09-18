Летом в украинском медиаполе активно обсуждалась возможность проведения выборов президента. На этом настаивал и бывший министр обороны Михаил Фёдоров. Однако президент Украины Владимир Зеленский назвал выборы в военное время опасными для Украины.

Трамп и Зеленский. Фото портал "Комментарии"

Политический и экономический эксперт Тарас Загородний пояснил, что требование выборов – это была последняя попытка США и Германии, а особенно Германии спасти Россию. По его словам, Украину пытались обрушить путем создания анархии внутри страны.

Что касается громких расследований в отношении топ-садовцев, то, по его словам, идет массированная атака на власть, массированная попытка дестабилизировать Украину.

"Я полностью согласен с президентом, что выборы в нынешней ситуации – это просто способ ликвидации нашей страны. Просто для того, чтобы посеять ненависть внутри страны, чтобы просто ликвидировать страну. Я думаю, что президент не боится президентских выборов во время войны, потому что он их выиграет в любом случае", – отметил эксперт.

По словам Загороднего, Зеленский понимает последствия – во время избирательной кампании подтачивается легитимность власти. К тому же вбрасывается очень много тем, чтобы просто обрушить фронт, обрушить власть изнутри.

"То есть, в конце концов, он выиграет эти выборы, потому что он главнокомандующий, кандидатов особо нет, но страна будет ослаблена", — подытожил политический эксперт.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что народного депутата приговорили к 9 годам заключения. Это уже не первый приговор парламентариям действующего созыва, к тому же тем, кто в 2019 году избирался под флагами "Слуги народа". Нардеп Гончаренко уверен, что приговор Зеленскому.



