У Києві певний час проводяться дискусії щодо встановлення пам’ятника на місці поваленого Леніна. З грудня 2013 року порожній постамент використовували як майданчик для мистецьких проєктів. Столична влада запропонувала встановити фонтан, навіть затвердили відповідний проєкт. Однак заява президента України Володимира Зеленського поставила крапку — на місці пам'ятника Леніну планують встановити повноцінний монумент гетьману Івану Мазепі.

Олексій Арестович. Фото портал "Коментарі"

Колишній радник Офісу президента Олексій Арестович зазначив, що це рішення — це все той же дитячий садок замість державної політики.

“Запитай сьогодні Зеленського — чим реально славний і заслужений Мазепа (хоча Мазепа реально славний і заслужений) і він не зможе відповісти, нічого, крім “…він не подобається Росії”. Головне — розлити Росію. Знову Росія визначає стратегію та хід думки”, — зазначив Арестович.

За його словами, якби це була виразна державна політика – пам'ятник Мазепі поставили б давно і окремо.

“Україна стане вільною, коли про ухвалення рішень Росію перестануть згадувати і почнуть думати про Україну. І українців”, — підкреслив Арестович.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що раніше у Польщі повідомили про відкликання високої нагороди, якою раніше був відзначений президент України Володимир Зеленський. Це обурило українських політиків та топпосадовців — попередні президенти України та держслужбовці також відмовилися від польських нагород.

Колишній радник Офісу президента Олексій Арестович назвав масове повернення польських нагород підлітковим бунтом.



