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Кречмаровская Наталия
У Києві певний час проводяться дискусії щодо встановлення пам’ятника на місці поваленого Леніна. З грудня 2013 року порожній постамент використовували як майданчик для мистецьких проєктів. Столична влада запропонувала встановити фонтан, навіть затвердили відповідний проєкт. Однак заява президента України Володимира Зеленського поставила крапку — на місці пам'ятника Леніну планують встановити повноцінний монумент гетьману Івану Мазепі.
Олексій Арестович. Фото портал "Коментарі"
Колишній радник Офісу президента Олексій Арестович зазначив, що це рішення — це все той же дитячий садок замість державної політики.
За його словами, якби це була виразна державна політика – пам'ятник Мазепі поставили б давно і окремо.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що раніше у Польщі повідомили про відкликання високої нагороди, якою раніше був відзначений президент України Володимир Зеленський. Це обурило українських політиків та топпосадовців — попередні президенти України та держслужбовці також відмовилися від польських нагород.
Колишній радник Офісу президента Олексій Арестович назвав масове повернення польських нагород підлітковим бунтом.