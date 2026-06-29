logo

BTC/USD

59399

ETH/USD

1567.51

USD/UAH

44.85

EUR/UAH

51.17

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика Украины 2026 Это разозлит Россию: Арестович раскритиковал решение Зеленского
commentss НОВОСТИ Все новости

Это разозлит Россию: Арестович раскритиковал решение Зеленского

Бывший советник Офиса президента Арестович прокомментировал решение установить памятник Мазепе

29 июня 2026, 15:32
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

В Киеве определенное время проводятся дискуссии по установке памятника на месте свергнутого Ленина. С декабря 2013 года пустой постамент использовали как площадку для художественных проектов. Столичные власти предложили установить фонтан, даже утвердили соответствующий проект. Однако заявление президента Украины Владимира Зеленского поставило точку — на месте памятника Ленину, планируют установить полноценный монумент гетману Ивану Мазепе.

Это разозлит Россию: Арестович раскритиковал решение Зеленского

Алексей Арестович. Фото портал "Комментарии"

Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович отметил, что это решение – это все тот же детский сад вместо государственной политики.

"Спроси сегодня Зеленского — чем реально славен и заслужен Мазепа (хотя Мазепа реально славен и заслужен) и он не сможет ответить, ничего, кроме "...он не нравится России". Главное — разлить Россию. Снова Россия определяет стратегию и ход мысли", — отметил Арестович.

По его словам, будь это выразительная государственная политика – памятник Мазепе поставили бы давно и отдельно.

"Украина станет свободной, когда о принятии решений Россию перестанут вспоминать и начнут думать об Украине. И украинцы", — подчеркнул Арестович.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что ранее в Польше сообщили об отзыве высокой награды, которой ранее был отмечен президент Украины Владимир Зеленский. Это возмутило украинских политиков и должностных лиц — предыдущие президенты Украины и госслужащие также отказались от польских наград.

Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович назвал массовый возврат польских наград подростковым бунтом.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/alexey.arestovich/posts/pfbid0dKamEFKWA7jz3SaTzrKUi2W4cgSUZug2r9PkHeLf8P2eh9FghTK6VsSy4Yx4F4vxl
Теги:

Новости

Все новости