Это разозлит Россию: Арестович раскритиковал решение Зеленского

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Кречмаровская Наталия
В Киеве определенное время проводятся дискуссии по установке памятника на месте свергнутого Ленина. С декабря 2013 года пустой постамент использовали как площадку для художественных проектов. Столичные власти предложили установить фонтан, даже утвердили соответствующий проект. Однако заявление президента Украины Владимира Зеленского поставило точку — на месте памятника Ленину, планируют установить полноценный монумент гетману Ивану Мазепе.
Алексей Арестович. Фото портал "Комментарии"
Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович отметил, что это решение – это все тот же детский сад вместо государственной политики.
По его словам, будь это выразительная государственная политика – памятник Мазепе поставили бы давно и отдельно.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что ранее в Польше сообщили об отзыве высокой награды, которой ранее был отмечен президент Украины Владимир Зеленский. Это возмутило украинских политиков и должностных лиц — предыдущие президенты Украины и госслужащие также отказались от польских наград.
Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович назвал массовый возврат польских наград подростковым бунтом.