Это разозлит Россию: Арестович раскритиковал решение Зеленского

В Киеве определенное время проводятся дискуссии по установке памятника на месте свергнутого Ленина. С декабря 2013 года пустой постамент использовали как площадку для художественных проектов. Столичные власти предложили установить фонтан, даже утвердили соответствующий проект. Однако заявление президента Украины Владимира Зеленского поставило точку — на месте памятника Ленину, планируют установить полноценный монумент гетману Ивану Мазепе.

Алексей Арестович. Фото портал "Комментарии"

Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович отметил, что это решение – это все тот же детский сад вместо государственной политики.

"Спроси сегодня Зеленского — чем реально славен и заслужен Мазепа (хотя Мазепа реально славен и заслужен) и он не сможет ответить, ничего, кроме "...он не нравится России". Главное — разлить Россию. Снова Россия определяет стратегию и ход мысли", — отметил Арестович.

По его словам, будь это выразительная государственная политика – памятник Мазепе поставили бы давно и отдельно.

"Украина станет свободной, когда о принятии решений Россию перестанут вспоминать и начнут думать об Украине. И украинцы", — подчеркнул Арестович.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что ранее в Польше сообщили об отзыве высокой награды, которой ранее был отмечен президент Украины Владимир Зеленский. Это возмутило украинских политиков и должностных лиц — предыдущие президенты Украины и госслужащие также отказались от польских наград.

Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович назвал массовый возврат польских наград подростковым бунтом.



