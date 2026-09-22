“Це повний колапс”: у Раді назвали проблему, яка загрожує Україні катастрофою

З 1 вересня Україна знову повернулася до проблеми, яку не змогли вирішити від початку повномасштабної війни. Йдеться про навчання дітей в умовах воєнного стану.

ВРУ. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Дмитро Разумков заявив, що освіта колапсує. За його словами, на пʼятий рік повномасштабної війни влада не спромоглася захистити навчання від обстрілів.

“Верховна Рада пішла на тритижневу перерву, хоча мала заслухати доповідь Міносвіти на тлі катастрофічної ситуації з навчанням дітей. Освітній процес в Україні паралізований. Укриттів критично бракує, вони не обладнані належним чином. Дітей 1-11 класів заганяють у підвал і називають це “підземною школою”, але це фікція — навчати і навчатись у таких умовах просто неможливо”, — наголосив політик.

Парламентар наголосив, що директори шкіл, вчителі тут ні до чого. Питання, за його словами, до державної машини, яка замість підготовки до навчання під обстрілами гаяла час на суперменеджерів типу Оксена Лісового.

“Наслідки такої “стратегії” становлять екзистенційну загрозу для держави. Діти не отримують знання, вони не зможуть претендувати на якісну вищу освіту, стати конкурентоспроможними на ринку праці. Українці звикли до блекаутів і обстрілів, але як змиритись із тим, що у твоєї дитини немає перспектив?”, — наголосив політик.

Нардеп пояснив, що така ситуація змушує батьків вивозити дітей за кордон. Там вони вчать мови, адаптуються, розвиваються.

“Скільки з них повернуться на Батьківщину? На початку повномасштабної війни ми говорили про 50%. Сьогодні найбільш оптимістичні прогнози — це 10-15%. Про яке демографічне і повоєнне відновлення можна говорити, якщо в Україні не залишиться дітей?”, — підсумував політик.

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